За первые полгода 2023 года Россия увеличила импорт товаров из соседних стран, включая Узбекистан, на 5,2 млрд долларов, или на 37%, следует из анализа данных, проведённого The Bell. Так российские власти, вероятно, обходят западные санкции, пишет издание.

Журналисты изучили данные по экспорту в Россию из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Таджикистана, Турции и Узбекистана, используя государственные статистические данные и базы данных статистики международной торговли ООН (UN Comtrade).

Данные по европейскому экспорту издание получило из Евростата — официального европейского статистического ведомства. Россия доступ к своей таможенной статистике закрыла ещё в начале прошлого года.

Рост российского импорта пришёлся на период, когда страны Евросоюза параллельно нарастили поставки товаров в регион, отмечает издание. За 2022 год общий объем экспорта из ЕС в соседние с Россией страны увеличился на 24%, достигнув 130 млрд долларов. За шесть месяцев 2023 года этот показатель составил 75,8 млрд долларов, что на 22% больше, чем за тот же период прошлого года, подсчитал The Bell.

При этом экспорт из стран Центральной Азии, а также Азербайджана, Армении, Грузии и Турции в Россию вырос с 17,4 млрд долларов в 2021 году до 25,8 млрд долларов в 2022 году (рост в 33%).

По информации Евростата, соседние с Россией страны в 2022 году значительно увеличили импорт определённой группы товаров из ЕС. Среди них телекоммуникационное оборудование, микроэлектроника, электрооборудование, транспортная техника, компьютеры, серверы, жёсткие диски и смартфоны. Западные страны запретили прямые поставки этих товаров в Россию после того, как страна начала полномасштабное вторжение в Украину.

Как следует из данных Евростата, которые приводит The Bell, экспорт микроэлектроники из ЕС в Узбекистан в прошлом году увеличился на 248%, транспортной техники — на 276%, оборудования для обработки данных — 68%, телекомоборудования — 66%, электрооборудования — 39%.

О том, что ряд стран СНГ нарастили поставки товаров в Россию на фоне санкций, ранее писал РБК. Издание тогда изучило так же изучило торговую статистику этих стран и данные UN Comtrade.

В марте Bloomberg писал, что Евросоюз планировал обратиться к странам, резко нарастившим импорт европейских технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях в Украине. Речь шла о Турции, ОАЭ, Казахстане и других странах Восточной Европы и Центральной Азии.

В июне ЕС принял новый пакет санкций против России, в который включил механизм, позволяющий вводить ограничения против третьих стран, через которые на российский рынок попадают санкционные товары и технологии. Это крайняя мера, которая будет применяться только, если не помогли индивидуальные санкции и переговоры, отметили тогда европейские власти.