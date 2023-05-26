Президент Узбекистана 24 мая подписал постановление «О мерах по расширению охвата и повышению качества цифровых услуг, а также цифровой трансформации сфер, отраслей и регионов».

Документом утверждён перечень 95 услуг и сервисов, внедряемых на Едином портале интерактивных государственных услуг в рамках доведения до конца года количества оказываемых услуг на портале до 570, а также список из 47 видов сведений, истребование которых у населения и субъектов предпринимательства отменяется с 1 декабря.

Платформа Xalq nazorati («Народный контроль») будет запущена️ до 1 сентября в Ангрене, Ахангаране, Янгиюле, Чирчике и Нурафшане, а до конца года — в Джизаке и Ургенче.

В качестве очередного этапа проекта «Один миллион программистов» на зарубежных образовательных платформах организуется возможность обучения на онлайн-учебных курсах в IT-направлении.

С 1 октября внедряется система покрытия 100-процентной части расходов на получение международных IT-сертификатов гражданами, имеющими уровень знания иностранного языка на уровне B2 и более, по таким направлениям, как системное управление, базы данных, управление «облачными» платформами и обеспечение информационной безопасности.

Будет налажено выделение негосударственным учебным центрам единовременной субсидии за каждого выпускника, которые трудоустроились в компаниях, являющихся резидентами IT-парка и экспортирующих IT-услуги, в размере до 75-кратного размера базовой расчётной величины, а за молодых людей с инвалидностью — до 105-кратного БРВ.