Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 20 декабря состоялось видеоселекторное совещание по развитию сферы информационных технологий в отраслях и регионах и цифровизации государственного управления, сообщила пресс-служба президента.

На совещании определено создание дополнительных условий для развития отрасли:

IT-компании в регионах будут размещены в неиспользуемых зданиях бесплатно сроком на один год;

талантливым программистам будут предоставлены компьютеры и оборудование в годовую рассрочку;

компаниям, нанявшим более 50 IT-специалистов, в течение года будет компенсироваться до 15 процентов расходов на заработную плату;

предприятиям-экспортёрам будет компенсироваться 50% расходов на привлечение иностранных специалистов и участие в международных конференциях.

Чтобы вывести IT-парк на международный уровень, будут открыты его дочерние структуры в Германии и Саудовской Аравии.

В целом за счёт новых возможностей в 2024 году объем IT-услуг можно будет увеличить в два раза, отмечалось на совещании. В связи с этим перед Министерством цифровых технологий поставлена задача в следующем году отобрать 8000 самых талантливых молодых людей и обучить их по программе, соответствующей стандартам престижных международных компаний.

В 2026 году впервые в Узбекистане пройдёт Международная олимпиада по информатике. Для подготовки к ней будут проведены конкурсы, лучшие школьники будут обучаться с участием квалифицированных зарубежных тренеров.

В следующем году будет запущен проект «Минимум два программиста в каждой махалле», а в рамках совместного с американскими партнёрами проекта «Инклюзивная цифровизация» будет трудоустроено 20 тысяч человек.

Глава государства подчеркнул, что цифровизация должна начинаться с махалли. В настоящее время работники махаллинской системы обеспечены планшетами и компьютерами, но они не пользуются цифровыми решениями в полной мере, отметил он.

«Например, гражданин, обратившийся к лидеру молодёжи за субсидией, обязан принести справку о безработице от председателя махалли, помощника хокима или из отдела занятости», — говорится в сообщении.

Поэтому ответственным лицам поручено запустить единую платформу «Цифровая махалля» и обучить «махаллинскую семёрку» использованию информационных систем.

На совещании проанализировано состояние цифровизации в министерствах и отраслях. Подчёркнуто, что снижение издержек в отраслях экономики может быть достигнуто «только и только за счёт цифровизации».

В некоторых министерствах и ведомствах работа по цифровизации идёт медленно. Например, проект «Цифровое здравоохранение» задерживается, в связи с чем тормозит внедрение медицинского страхования. Из-за отсутствия электронного реестра онкологических больных возникают задержки с выплатой им пособий, отметил президент.

В сельском хозяйстве не внедрена цифровая система контроля за торговлей и использованием пестицидов.

В Ташкенте система «Халк назорати», положительно встреченная населением, нуждается в совершенствовании, подчеркнул президент.

Он отметил необходимость быстрого устранения этих пробелов и ускорения цифровизации во всех сферах.

«Руководитель, отказывающийся от цифровизации, — это руководитель, не стремящийся покончить с коррупцией», — сказал президент.

Глава государства затронул вопросы повышения скорости доступа в интернет. Он отметил, что в некоторых регионах низкая скорость интернета, 20% международных магистральных автодорог не охвачены мобильным интернетом. Президент поставил задачу привлечь иностранные инвестиции на развитие цифровой инфраструктуры.

Президент указал на необходимость усиления кибербезопасности, разработки и внедрения единых требований кибербезопасности для всех электронных платёжных систем.

Президен поручил тщательно проработать планы по увеличению объёма IT-услуг до 20 трлн сумов, экспорта — до 800 млн долларов, внедрение 130 информационных систем и полная цифровизация 750 государственных услуг.