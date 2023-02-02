Узбекистан занял 149-е место из 167 в «Индексе демократии» (Democracy Index 2022), который ежегодно составляет британская исследовательская организация The Economist Intelligence Unit. В 2021 году страна занимала в рейтинге 150-ю позицию.
Составители рейтинга оценивают ситуацию с демократией в Узбекистане в 2,12 балла и относят страну к группе государств с «авторитарным режимом». Демократия оценивалась по пяти категориям:
- качество избирательного процесса и плюрализм — 0,08 балла из 10;
- деятельность правительства — 1,86 балла;
- политическое участие — 2,78 балла;
- политическую культуру — 5 баллов;
- гражданские свободы — 0,88 балла.
Те же показатели были у Узбекистана в 2021 и 2020 годы.
В региональном рейтинге Восточная Европа Узбекистан расположился на 25-й строчке из 28. Рейтинг замыкают Беларусь, Таджикистан и Туркменистан. «В регионе до сих пор нет «полных демократий»: из 28 стран 16 «несовершенных демократий» (восточные государства-члены ЕС и западные Балканы), четыре «гибридных режима» (Армения, Босния и Герцеговина, Грузия и Украина) и восемь «авторитарных режимов» (Азербайджан, Беларусь, Россия и все страны Центральной Азии), — говорится в отчёте.
Страны СНГ
Общий балл
Мировой рейтинг
Региональный рейтинг
Азербайджан
2,87
134
23
Армения
5,63
82
17
Беларусь
1,99
153
26
Казахстан
3,08
127=
22
Кыргызстан
3,62
116
21
Молдова
6,23
69
15
Россия
2,28
146
24
Таджикистан
1,94
156=
27
Туркменистан
1,66
161
28
Узбекистан
2,12
149
25
Рейтинг уже несколько лет подряд возглавляет Норвегия (9,81 балла). В первой пятёрке также Новая Зеландия (9,61), Исландия (9,52), Швеция (9,39) и Финляндия (9,29). Замыкают рейтинг КНДР (1,08), Мьянма (0,74) и Афганистан (0,32).
К полноценным демократиям в 2022 году авторы рейтинга относят 24 страны, в которых живёт 8% населения Земли; к несовершенным демократиям — 48 страны, в них проживает 37,3% планеты; к гибридным режимам — 36 страны, в которых живёт 17,9%; к авторитарным странам — 59 страны, в которых проживает 36,9% мирового населения.