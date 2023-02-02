Узбекистан занял 149-е место из 167 в «Индексе демократии» (Democracy Index 2022), который ежегодно составляет британская исследовательская организация The Economist Intelligence Unit. В 2021 году страна занимала в рейтинге 150-ю позицию.

Составители рейтинга оценивают ситуацию с демократией в Узбекистане в 2,12 балла и относят страну к группе государств с «авторитарным режимом». Демократия оценивалась по пяти категориям:

качество избирательного процесса и плюрализм — 0,08 балла из 10;

— 0,08 балла из 10; деятельность правительства — 1,86 балла;

— 1,86 балла; политическое участие — 2,78 балла ;

— 2,78 балла политическую культуру — 5 баллов;

— 5 баллов; гражданские свободы — 0,88 балла.

Те же показатели были у Узбекистана в 2021 и 2020 годы.

В региональном рейтинге Восточная Европа Узбекистан расположился на 25-й строчке из 28. Рейтинг замыкают Беларусь, Таджикистан и Туркменистан. «В регионе до сих пор нет «полных демократий»: из 28 стран 16 «несовершенных демократий» (восточные государства-члены ЕС и западные Балканы), четыре «гибридных режима» (Армения, Босния и Герцеговина, Грузия и Украина) и восемь «авторитарных режимов» (Азербайджан, Беларусь, Россия и все страны Центральной Азии), — говорится в отчёте.

Страны СНГ



Общий балл Мировой рейтинг Региональный рейтинг Азербайджан 2,87 134 23 Армения 5,63 82 17 Беларусь 1,99 153 26 Казахстан 3,08 127= 22 Кыргызстан 3,62 116 21 Молдова 6,23 69 15 Россия 2,28 146 24 Таджикистан 1,94 156= 27 Туркменистан 1,66 161 28 Узбекистан 2,12 149 25





Рейтинг уже несколько лет подряд возглавляет Норвегия (9,81 балла). В первой пятёрке также Новая Зеландия (9,61), Исландия (9,52), Швеция (9,39) и Финляндия (9,29). Замыкают рейтинг КНДР (1,08), Мьянма (0,74) и Афганистан (0,32).

К полноценным демократиям в 2022 году авторы рейтинга относят 24 страны, в которых живёт 8% населения Земли; к несовершенным демократиям — 48 страны, в них проживает 37,3% планеты; к гибридным режимам — 36 страны, в которых живёт 17,9%; к авторитарным странам — 59 страны, в которых проживает 36,9% мирового населения.