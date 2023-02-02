Узбекистан занял 149-е место из 167 в «Индексе демократии» (Democracy Index 2022), который ежегодно составляет британская исследовательская организация The Economist Intelligence Unit. В 2021 году страна занимала в рейтинге 150-ю позицию.

Составители рейтинга оценивают ситуацию с демократией в Узбекистане в 2,12 балла и относят страну к группе государств с «авторитарным режимом». Демократия оценивалась по пяти категориям:

  • качество избирательного процесса и плюрализм — 0,08 балла из 10;
  • деятельность правительства — 1,86 балла;
  • политическое участие — 2,78 балла;
  • политическую культуру — 5 баллов;
  • гражданские свободы — 0,88 балла.

Те же показатели были у Узбекистана в 2021 и 2020 годы.

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В региональном рейтинге Восточная Европа Узбекистан расположился на 25-й строчке из 28. Рейтинг замыкают Беларусь, Таджикистан и Туркменистан. «В регионе до сих пор нет «полных демократий»: из 28 стран 16 «несовершенных демократий» (восточные государства-члены ЕС и западные Балканы), четыре «гибридных режима» (Армения, Босния и Герцеговина, Грузия и Украина) и восемь «авторитарных режимов» (Азербайджан, Беларусь, Россия и все страны Центральной Азии), — говорится в отчёте.

Страны СНГ


Общий балл

Мировой рейтинг

Региональный рейтинг

Азербайджан

2,87

134

23

Армения

5,63

82

17

Беларусь

1,99

153

26

Казахстан

3,08

127=

22

Кыргызстан

3,62

116

21

Молдова

6,23

69

15

Россия

2,28

146

24

Таджикистан

1,94

156=

27

Туркменистан

1,66

161

28

Узбекистан

2,12

149

25


Рейтинг уже несколько лет подряд возглавляет Норвегия (9,81 балла). В первой пятёрке также Новая Зеландия (9,61), Исландия (9,52), Швеция (9,39) и Финляндия (9,29). Замыкают рейтинг КНДР (1,08), Мьянма (0,74) и Афганистан (0,32).

К полноценным демократиям в 2022 году авторы рейтинга относят 24 страны, в которых живёт 8% населения Земли; к несовершенным демократиям — 48 страны, в них проживает 37,3% планеты; к гибридным режимам — 36 страны, в которых живёт 17,9%; к авторитарным странам — 59 страны, в которых проживает 36,9% мирового населения.