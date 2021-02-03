Узбекистан занял 155-е место в «Индексе демократии» (Democracy Index 2020), который ежегодно составляет британская исследовательская организация The Economist Intelligence Unit. Всего в рейтинг вошли 165 стран, а также Гонконг и Палестинская автономия.

Узбекистан набрал 2,12 балла, улучшив позицию по сравнению с 2019 годом (2,01 балла), но остался в группе государств с «авторитарным режимом». Эксперты оценили качество избирательного процесса и плюрализма в 0,08 балла из 10, деятельность правительства — в 1,86 балла, политическое участие — в 2,78 балла, политическую культуру — в 5 баллов и гражданские свободы — в 0,88 балла.

В регионе Восточная Европа, куда включены 28 государств, Узбекистан расположился на 26-м месте. Ниже идут только Таджикистан (159-й в мире) и Туркменистан (162). Казахстан занимает 23-ю строчку (128), Кыргызстан — 21-ю (107). Последний стал единственной страной из Центральной Азии с «гибридным режимом».

Россия заняла 22-е место в регионе (124-е в мире), набрав 3,31 балла. Азербайджан стал 24-м (146-й в мире, 2,68 балла), Беларусь — на 25-м месте (148, 2,59 балла).

«Беларусь, Азербайджан и четыре центральноазиатских государства (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) остаются диктатурами, большинство лидеров которых находятся у власти десятилетиями», — пишут составители рейтинга.

«В большинстве этих стран повышение рейтинга обусловлено ростом доверия к правительствам и политическим партиям. Однако отсутствие каких-либо жизнеспособных политических альтернатив и наличие репрессивного государственного аппарата, подавляющего несогласные голоса, может привести к преувеличенной поддержке политических элит в опросах общественного мнения», — говорится в отчёте EIU.

Первое место в рейтинге вновь заняла Норвегия, получившая 9,81 балла. За ней следуют Исландия с 9,37 балла и Швеция с 9,26 балла. В пятёрку вошли Новая Зеландия с 9,25 балла и Канада с 9,24 балла. В первой десятке также Финляндия (9,20 балла), Дания (9,15), Ирландия (9,05), Австралия и Нидерланды (по 8,96).

Индекс замыкают Центрально-Африканская Республика с 1,32 балла (165-е место), Конго и Северная Корея, набравшие 1,13 и 1,08 балла соответственно (166-е и 167-е места).

Общий уровень демократии в мире в 2020 году упал до 5,37 балла (в 2019 — 5,44 балла). Это худший результат за всё время издания рейтинга, начиная с 2006 года. По мнению составителей индекса, такой результат обусловлен в основном — но не исключительно — из-за введённых правительствами стран ограничений на личные и гражданские свободы на фоне пандемии коронавируса.

Число стран с «полной демократией» составило 23, в них проживает 8,4% мирового населения. Количество государств из категории «несовершенная демократия» сократилось до 52 (41% населения мира).

К «авторитарным» режимам относятся 57 стран (35,6%). Еще 35 стран, в которых проживает 15% населения мира, классифицированы как «гибридные режимы».