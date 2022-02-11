Узбекистан занял 150-е место в «Индексе демократии» (Democracy Index 2021), составляемом британской исследовательской организацией The Economist Intelligence Unit. В рейтинг вошли 165 стран, а также Гонконг и Палестинская автономия.

Ситуация с демократией в Узбекистане не изменилась по сравнению с прошлым годом — страна вновь набрала 2,12 балла и остаётся в группе государств с «авторитарным режимом». Эксперты оценили качество избирательного процесса и плюрализма в 0,08 балла из 10, деятельность правительства — в 1,86 балла, политическое участие — в 2,78 балла, политическую культуру — в 5 баллов и гражданские свободы — в 0,88 балла. Те же показатели были у Узбекистана и в 2020 году, хотя страна и поднялась на несколько позиций в общем списке.

В регионе Восточная Европа (входят 28 государств) Узбекистан остался на 26-м месте, как и в прошлом году. Ниже по-прежнему только Таджикистан (157-й в мире) и Туркменистан (162). Казахстан вновь занял 23-ю строчку (128-я позиция в общемировом рейтинге), а Кыргызстан — 21-ю (115). В этом году Кыргызстан, на протяжении нескольких лет считавшийся «гибридным режимом», опустился в группу авторитарных государств. По мнению составителей рейтинга, этому способствовал переход от парламентской к президентской системе правления в стране. В результате президент Кыргызстана Садыр Жапаров получил значительные полномочия и влияние на законодательную и судебную власти, считают эксперты.

В целом, в регионе до сих пор нет стран с «полной демократией»: из 28 государств 16 являются «несовершенными демократиями» (восточные страны-члены ЕС и большая часть западных Балкан), 4 — «гибридными режимами» (Армения, Босния и Герцеговина, Грузия и Украина) и 8 — «авторитарными режимами» (Азербайджан, Беларусь, Россия и все страны Центральной Азии).

В докладе отмечается, что в большинстве государств региона зафиксировано снижение показателей и ни в одной стране нет улучшения. «В 2021 году общественное недовольство усилилось и режимы стран ответили репрессивной политикой. Это привело к закреплению недемократических практик и подавлению любых форм инакомыслия», — говорится в докладе.

В мире

На первом месте рейтинга несколько лет подряд остаётся Норвегия, получившая 9,75 балла. В пятёрку вошли Новая Зеландия (9,37), Финляндия (9,27), Швеция (9,26) и Исландия (9,18). В первой десятке также Дания (9,09), Ирландия (9), Тайвань (8,99), Австралия и Швейцария (по 8,90 балла).

Замыкают рейтинг Северная Корея с 1,08 балла (165-е место), Мьянма с 1,02 балла (166) и Афганистан, набравший всего 0,32 балла (167).

Общий уровень демократии в мире в 2021 году упал до 5,28 балла (в 2020 — 5,37 балла) — ещё один антирекорд с момента первой публикации рейтинга в 2006 году. Пандемия коронавируса привела к огромному расширению государственной власти над жизнями людей и ухудшению индивидуальных свобод, подчёркивается в докладе.

На сегодня лишь менее половины (45,7%) населения мира живёт в условиях той или иной демократии — это значительное снижение по сравнению с 2020 годом (49,4%). Ещё меньше (6,4%) проживают в условиях «полной демократии» (6,8% в прошлом году). Более трети населения мира (37,1%) живёт в условиях авторитарного правления.