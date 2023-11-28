В Узбекистане планируется запустить систему начисления штрафных баллов водителям за нарушения правил дорожного движения. Соответствующий законопроект на заседании 28 ноября концептуально в первом чтении приняла Законодательная палата Олий Мажлиса, обратила внимание «Газета.uz».

Постановлением президента систему штрафных баллов для водителей планировалось запустить с 1 декабря 2022 года. Позже в СБДД сообщили, что запустят систему в тестовом режиме — будут регистрировать нарушения без начисления штрафов. Тогда отмечалось, что законопроект ещё дорабатывается совместно с депутатами.

Заместитель министра внутренних дел — начальник Департамента общественной безопасности Бекмурод Абдуллаев сообщил о росте числа ДТП из-за несоблюдения некоторыми водителями ПДД. В частности, водители в состоянии алкогольного опьянения совершают аварии с тяжкими последствиями.

Кроме того, участились случаи «агрессивного вождения», выражающегося в проявлении неуважения к другим участникам дорожного движения, ПДД, несоблюдении культуры организации дорожного движения.

Законопроект предусматривает начисление отдельных штрафных баллов за каждое нарушение ПДД в течение 12 месяцев. Водителя лишат водительских прав на определённый срок, если он превысит 12 штрафных баллов. Это будет дополнительным наказанием к последнем совершенному правонарушению. При этом водителям, за определённый период не нарушившим ПДД, могут сократить штрафные баллы.

Предлагается начислять штрафы с момента первого нарушения ПДД и регистрировать их в системе E-jarimaball. Когда у водителя накопится 8 баллов, он получит предупреждение через SMS-сообщение, а затем будет ещё раз предупреждён, когда число штрафных баллов превысит 12 и более. Например, за проезд на красный свет светофора (статья 128−4 КоАО) планируется наказывать 2 штрафными баллами, за обгон (128−8) — 1,5 балла, за превышение скорости (статья 128−3 КоАО) — от 0,5 до 2 баллов, за тонировку — 1−2 балла и так далее.

Кроме того, планируется, что после истечения наказания, связанного с лишением прав, водителю необходимо будет сдать экзамен для получения водительского удостоверения.

Депутат Уктам Исломов спросил, почему систему штрафных баллов предлагается регулировать постановлениями Кабинета министров, а не законом.

Бекмурод Абдуллаев отметил, что «эта система — новый институт, после внедрения которого появится необходимость в увеличении или уменьшении штрафных баллов».

«Например, за нарушение статьи 128 Кодекса об административной ответственности (вождение водителями транспортных средств по пешеходным дорожкам, несоблюдение ими требований дорожных знаков и других ПДД) предусматривается 1 штрафной балл. В дальнейшем, если таких случаев или нарушений ПДД, связанных с телесными повреждениями или смертью, станет много, мы можем увеличить баллы. А если таких случаев станет меньше, мы можем уменьшить», — сказал он.

Депутат Дониёр Ганиев считает, что эти поправки необходимо отразить и в кодексе, а также пересмотреть размер штрафов с учётом введения дополнительного наказания в виде лишения водительских прав.

Отметим, что внедрение системы штрафных баллов было предусмотрено ещё Концепцией обеспечения безопасности дорожного движения в Узбекистане на 2018−2022 годы, принятой в мае 2018 года. Проект документа об этом планировалось разработать в 2019 году.