«Тошшахартрансхизмат» возглавил Анвар Джураев

Новым председателем «Тошшахартрансхизмат» стал Анвар Джураев, до этого руководивший автобусными парками №3 и №2.

Заместителем хокима Ташкента и председателем правления «Тошшахартрансхизмат» назначен Анвар Джураев, свидетельствуют данные на сайте компании.

Анвар Джураев (1982 года рождения) — выпускник Ташкентского автомобильно-дорожного института (2003) и Ташкентского государственного экономического университета (2010), специальность — менеджмент.

До нынешнего назначения работал руководителем автобусных парков №3 и №2, ранее — в 2006—2012 годах — главным специалистом, начальником отдела «Тошшахартрансхизмат», в 2005—2006 годах был ведущим специалистом Государственного комитета по статистике Узбекистана.

Работавшие с Анваром Джураевым люди называют его «отличным специалистом, разбирающимся во всех участках деятельности предприятия».

Предыдущим заместителем хокима и руководителем компании, управляющей общественным транспортом столицы, был Атабек Садыков (с января 2014 года по май 2017 года).