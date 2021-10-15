Во время проведённых 8−9 октября проверок в 9902 школах по всей стране выявлено 2832 ученика, пропустившего уроки без уважительной причины, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.

Рейды «Лезвие» и «Посещаемость» были проведены представителями МНО, МВД, Министерства по поддержке махалли и семьи, а также Агентства по делам молодёжи для предотвращения «безнадзорности учеников и совершаемых ими правонарушений, выявления несовершеннолетних молодых людей, пропускающих занятия без причины, возвращения их на учёбу и улучшения посещаемости».

Проверки показали, что 439 ученика во время занятий находились в интернет-кафе, ещё 68 — в ночных интернет-клубах, 338 — торговали и занимались извозом на рынках, 39 — бесцельно бродили, 15 — работали кондуктором в общественном транспорте, заявили в министерстве. Также выявлены 1542 ученика, оставшиеся без надзора и присмотра родителей — они отправлены в специальные школы-интернаты.

Родителей детей, пропустивших занятия без причины, пригласили на заседания межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при хокимиятах для обсуждения выявленных случаев.

В МНО призвали родителей быть более ответственными к воспитанию детей, проверять их портфели на наличие острых предметов и контролировать их своевременное посещение школы.

Ранее мы писали, что по состоянию на 20 сентября 2021 года в школах Узбекистана обучаются всего 6,24 миллиона учеников — с 1-го по 11-й классы. Из них 2,45 миллиона — учащиеся начальных классов (1−4-е классы).