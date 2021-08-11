Президент Узбекистана 9 августа подписал постановление «О мерах по внедрению кардинально обновленной системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Согласно документу, дома Мехрибонлик, детские городки, детские дома семейного типа и дома ребенка системы Министерства здравоохранения (учебно-воспитательные учреждения) закрепляются за Национальной гвардией. Кроме того, силовое ведомство установит сотрудничество с детскими деревнями Ассоциации «SOS — детские деревни Узбекистана».

Эта мера принимается «в целях внедрения кардинально обновленной системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создания условий, необходимых для формирования их в качестве гармоничного поколения и обеспечения социальной адаптации.

На Национальную гвардию документ возлагает следующие дополнительные задачи:

принятие мер по возврату воспитанников учебно-воспитательных учреждений их родителям или лицам, их заменяющим, назначению опекуна либо попечителя, усыновлению и применению иных форм устройства воспитанников учебно-воспитательных учреждений;

материальная, правовая и психолого-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

содействие налаживанию качественного образовательного и воспитательного процесса в учебно-воспитательных учреждениях, улучшению бытовых условий в них, а также содержательной организации свободного времени и развитию интеллектуальных, физических и творческих способностей воспитанников;

организация духовно-просветительских и культурных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

формирование физически здоровой, духовно зрелой молодежи с широким мировоззрением, повышение интереса и привлечение к видам спорта детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За детскими домами семейного типа и домами ребенка, а также детьми-сиротами, не достигшими 25 лет, взятыми на опеку, попечительство и в семью на воспитание (патронат), закрепляются военнослужащие и сотрудники Нацгвардии.

Закрепленные военнослужащие и сотрудники совместно с органами опеки и попечительства на основе бесед с детьми не реже раза в месяц должны изучать, какое подопечные получают образование и воспитание и в каких бытовых условиях они живут.

Министерству народного образования в двухмесячный срок поручено внедрить в практику новую систему воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации обучения их дисциплинам, информационным технологиям, иностранным языкам, профессии и предпринимательству, их начальной военной подготовки и занятий спортом, а также внедрить рейтинговую систему учебно-воспитательных учреждений посредством оценки достигнутых их воспитанниками результатов.

Учебно-воспитательным учреждениям обеспечат взаимодействие с Университетом Инха в Ташкенте, Ташкентским университетом информационных технологий и IT-парками для организации учебных курсов.

Планируется организовывать для воспитанников учебно-воспитательных учреждений путешествия по Узбекистану ежегодно не реже двух раз в свободное от учебы время.

Для них будут организованы спортивные секций по таким видам спорта, как единоборство, конный спорт, футбол, плавание, теннис и шахматы.

Дома Мехрибонлик и детские городки поручено в трехмесячный срок обеспечить спортивным инвентарем и условиями для занятия детей спортом, 20 компьютерами с подключением к интернету, материально-технической базой для организации кружков по шитью, кулинарии и выпечке, а также автобусами и микроавтобусами.

В практику будет введено поощрение воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях, изъявивших желание усыновить, стать опекуном или принять в патронат. Сенат будет изучать причины лишения детей попечения родителей.

Планируется внедрить систему «Мехр дафтари» («Тетрадь доброты») по изучению и решению проблем воспитанников учебно-воспитательных учреждений. С 1 ноября хокимияты всех регионов должны создать фонды по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, внесенных в «Мехр дафтари».

С 1 января 2022 года размер отчислений с чистой прибыли предприятий, занимающихся оптовой торговлей алкогольной продукцией (за исключением пива и натурального вина), снижается с 5 до 3%. Эти отчисления будут приравнены к налогам и сборам, уплачиваемым в бюджет, их начнут взимать налоговые органы.

Таким образом, средства фонда по поддержке детей, внесенных в «Мехр дафтари», формируются за счет спонсорских средств, а начиная с 1 января 2022 года — отчислений с чистой прибыли предприятий, занимающихся оптовой торговлей алкогольной продукцией (за исключением пива и натурального вина), в размере 3%.

На Министерство по поддержке махалли и семьи возлагается ответственность за образование и воспитание, работу по подготовке к совершеннолетию, замужеству девочек, воспитываемых в учебно-воспитательных учреждениях, взятых на опеку, попечительство и в семью на воспитание.

Минмахалли должно не реже двух раз ежегодно оценивать социальное состояние девочек, воспитываемых в учебно-воспитательных учреждениях, взятых на опеку, попечительство и в семью на воспитание. Их такж будут вносить в «Мехр дафтари» для оказания им содействия в решении «волнующих проблем на месте и нахождении своего места в жизни после окончания учебно-воспитательных учреждений».

Согласно документу, профессиональную школу №2 в Чиназском районе Ташкентской области переведут в здание школы №39 этого же района, а в высвобожденное здание переедет Республиканское учебно-воспитательное учреждение для девочек при Министерстве народного образования.

Напомним, вышеперечисленные нововведения были предложены президентом Шавкатом Мирзиёевым во время его июльского визита в дом Мехрибонлик №21 в Ташкенте и на последующем видеоселекторном совещании.