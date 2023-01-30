Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Узбекистане в 2022 году выросла на 21,1% — до 3,892 млн сумов, сообщило Агентство статистики.

Темпы роста выше, чем в 2021-м (+20,3%) и 2020-м (15%) годах, но меньше показателя 2019 года (+27,5%).

Номинальная начисленная зарплата рассчитывается на основе сведений предприятий и организаций со статусом юрлица (без учёта сельскохозяйственных предприятий и малого предпринимательства). Для определения средней зарплаты учитываются доходы работников с трудовыми книжками, а также их надбавки, вознаграждения, стимулирующие и компенсационные выплаты с удерживаемым налогом на доходы физлиц и отчислениями в профсоюзный фонд.

За последний год минимальный размер оплаты труда увеличивался только 1 июня и достиг 920 тысяч сумов.





В разрезе регионов самая высокая средняя зарплата сохранилась в Ташкенте, которая за год прибавила сразу 28,2%, увеличившись с 4,94 млн до 6,31 млн сумов. Следом, как и раньше, идут Навоийская — 5,12 млн сумов (+11,9%) и Ташкентская области — 3,94 млн сумов (+14,5%).

Самые низкие показатели в Самаркандской — 2,94 млн сумов (+21,7%), Ферганской — 2,9 млн сумов (+18,8%), Наманганской — 2,92 млн сумов (20,6%) и Сурхандарьинской областях — 2,95 млн сумов (+22%).

Разрыв в зарплатах между столицей и регионами продолжает увеличиваться. В частности, разница между самой высокой (Ташкент) и самой низкой зарплатой (Ферганская область) по регионам достигла 2,18 раза. В 2021 году это показатель составлял 2,06 раза, а в 2020 году — 1,97 раза.





Только в столице, Навоийской и Ташкентской областях средние зарплаты выше, чем в среднем по республике. Однако показатель Ташкентской области упал с 6,7% до 1,4%.

По видам деятельности самые высокие средние зарплаты приходятся на банковскую, страховую, лизинговую и кредитно-посредническую деятельность — 10,8 млн сумов (+30%). Следом идёт сфера информации и связи — 7,55 млн сумов (+35,5%).





Самая низкая среднемесячная зарплата зафиксирована в сферах здравоохранения — 2,61 млн сумов (+21%) и образования — 2,69 млн сумов (+16,5%). При этом в сфере высшего образования показатель рос намного быстрее, чем в других образовательных отраслях. «Газета.uz» ранее отмечала, что зарплаты учителей и врачей растут медленнее, чем в других сферах.

При этом сфера перевозки и хранения, где показатель достиг 5,07 млн сумов (+20%), обошла по средней зарплате отрасли промышленности — 4,92 млн сумов (15%) и строительства — 4,69 млн сумов (+18,4%). Резкий скачок по зарплатам по этому направлению произошёл в Хорезмской области — 6,48 млн сумов (+36,4%). Более быстрые темпы роста пришлись на складское хозяйство и вспомогательную транспортную деятельность (8,46 млн сумов).

В торговле средние зарплаты выросли до 3,94 млн сумов (+23,9%). Самый высокий показатель среднемесячной зарплаты наблюдался в Ташкенте (4,68 млн сумов). Наиболее высокий показатель в этой сфере зафиксирован в оптовой торговле продовольственными товарами, в том числе напитками и табачными изделиями (5,47 млн сумов), самый низкий показатель отмечен в розничной торговле, кроме торговли автомобилями и мотоциклами — 3,65 млн сумов).

В сфере информации и связи наиболее высокие зарплаты наблюдаются в компьютерном программировании — 13,95 млн сумов (+61,6%), которое стремительно растёт с 2020 года. Больше всех в этой отрасли получают специалисты в Ташкенте (9,14 млн сумов).

Работники в сфере промышленности больше всего получают в Навоийской области, в сфере транспорта — в Хорезмской, строительства, развлечения и отдыха — в Ташкентской областях. В других отраслях лидирует Ташкент.