Современный город — сложный механизм. Он состоит из множества улиц, зданий, улиц, кварталов и массивов. В городах есть площади и парки, скверы и аллеи. Всё это нужно как-то называть, чтобы было легче найти нужное место, вовремя доставить посылку или оказать помощь, если кто-то оказался в опасности.

Именно для этого городам нужны адреса. Точнее, целый адресный реестр. Начальник отдела картографии и топонимики Департамента цифрового развития хокимията Ташкента Анвар Джаббаров рассказал «Газете.uz» об исследовании адресов столицы и объяснил, что не так с адресами города.

Что такое Департамент цифрового развития?

«Департамент цифрового развития» — это организация при хокимияте Ташкента. Мы создаем инструменты, которые помогают руководству города принимать решения с участием граждан и переводить рутинные процессы в цифровой формат.

В 2020 году мы работали над созданием онлайн справочника адресов Ташкента. Он помогал волонтёрам доставлять продукты нуждающимся во время пандемии коронавируса.

Мы также запустили сервис «Sog' Bo’ling», с помощью которого пациенты могли оценить качество лечения от COVID-19 в больницах столицы.

Последний наш проект на данный момент — сервис «Xalq Nazorati», который помогает жителям Ташкента рассказать о проблемах в городе. Например, можно сообщить о яме на дороге или сломанном лифте, не тратя время на звонки. При этом обращения остаются открытыми до тех пор, пока граждане не будут удовлетворены выполненной работой.

Не все получалось так, как мы хотели. Но в целом удалось создать несколько полезных сервисов для людей, чтобы сделать Ташкент немного современнее.

Адресами в Ташкенте мы тоже занимаемся не просто так: в марте 2020 года президент подписал постановление о внедрении цифровых технологий в столице. Согласно этому документу Департамент цифрового развития должен разработать единый адресный реестр Ташкента.

Что такое адресный реестр?

Адресный реестр — это данные о местоположении того или иного объекта: жилого дома, офисного здания или, например, завода. В адресе каждого объекта должны указываться почтовый индекс, название страны, города и района, данные об улице и доме, а также геолокация, которая привязывает объект к точному месту на карте.





Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Такой порядок формирования адреса был утвержден в 2018 году постановлением Кабинета министров о формировании и ведении единого реестра адресов недвижимости.

Чтобы начать работу над созданием такого реестра, нам нужно было понять, в каком состоянии сейчас находятся адреса нашего города. Для этого мы провели исследование.

Архивы, открытия и первые проблемы

Мы начали свою работу с поиска архивов. Поиски удались: нашлись даже архивы 1860-х годов со старыми названиями улиц и кварталов Ташкента. А еще мы достали топографические планы Ташкента за 1978, 1992 и 2005 годы. В общей сложности мы оцифровали и изучили более 1000 архивных документов.

Сверив архивы с современными картами, мы нашли много проблем. Одна из них связана с темпами роста строительства в Ташкенте. В 2019 году в столице было построено более 450 многоэтажек. В 2020 — более 140.





Фото: Зума Мирзалиева / «Газета.uz»

Новые жилые дома и другие здания образуют улицы и кварталы. А улицы и кварталы — это географические объекты. Каждому такому объекту нужно дать название, провести экспертизу и внести в Государственный реестр наименований географических объектов.

Этим должны заниматься районные и городское подразделение комиссии по вопросам присвоения наименований и переименования географических объектов. Но процессы в комиссии не организованы на должном уровне.

Более того, в Ташкенте и его районах нет постоянно работающего сотрудника, который отвечал бы именно за грамотный учет географических объектов. Обычно этим занимаются секретари территориальных подразделений комиссии, которые не могут вести учёт должным образом, так как нет необходимого регламента по ведению этого учёта.

Учёт наименований географических объектов необходим, чтобы избежать присвоения географическим объектам — улицам, проездам, паркам — названий, которые уже встречаются в пределах одного населённого пункта.

Из-за отсутствия учёта адресов в городе появляются улицы с одинаковыми названиями. Например, улица Махтумкули: одна улица с этим названием находится в Шайхантахурском районе, а другая — в Яшнабадском. Первая улица Махтумкули в Шайхантахурском районе сменила старое название Совхозная в 1960 году. Но в последующем такое же название присвоили другой улице. Мест с одинаковым названием в Ташкенте сейчас больше 20, одинаковых адресов — сотни.

С бюджетом все тоже плохо. Установкой на зданиях табличек с названием улиц и номерных знаков занимается Главное управление благоустройства. По его данным, в 2020 году указатели установлены на более чем 18 тысячах зданий из более чем 30 тысяч. Сейчас в Ташкенте нужно установить ещё 12 237 аншлагов. На это необходимо выделить почти 430 млн сумов. Но в 2020 году денег на таблички выделили лишь 14 млн — это в 30 раз меньше нужного.

Все это привело к тому, что многие здания города стоят вовсе без указателей. Это подтверждает опрос, который мы опубликовали в телеграм-канале хокимията Ташкента. Больше половины респондентов ответили, что на их улице табличек нет. В ходе нашего исследования мы также обнаружили, что на некоторых домах висят указатели советских времен.

В итоге всё сводится к тому, что многие объекты никак не называются. Таких объектов в столице более 200. Например, в Сергелийском районе есть место, которое называется просто «10-я строительная площадка». Граждане, купившие там жилплощадь, получили кадастры, где вместо названия улицы указан номер строительной площадки. Официального документа о присвоении наименований этим улицам до сих пор нет.





Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

С другой стороны, многие объекты называют без соблюдения действующих норм. Например, в Учтепинском районе Ташкента есть улица Изза. Вдоль неё возникли новые махалли, улицы которых также назвали Изза. Так быть не должно, потому что это нарушает порядок присвоения адресов, установленный соответствующим постановлением правительства.

Согласно ему, недвижимость нумеруется в зависимости от своего расположения на улице. А улицы бывают разного направления: радиальными, кольцевыми. Кроме того, существует порядок нумерации домов внутри квартальной застройки или образующих периметр площадей. Нюансов много.

Несоблюдение этих деталей приводит к проблемам, которые порождают другие, более серьезные и даже опасные для жителей Ташкента сложности.

База Шрёдингера

Сейчас в Ташкенте вроде и есть какие-то базы адресов, но их как будто и нет. В Государственном реестре наименований географических объектов есть одна база, в Агентстве кадастра при ГНК — другая, а у Главного управления благоустройства города Ташкента база вовсе полупустая.

Например, согласно данным Госреестра, в столице 1408 улиц. А база Агентства кадастра говорит, что их 1907. В базе управления благоустройства улиц 1523.

Отсутствие единого адресного реестра мешает и правительству, и жителям, и бизнесу. Путаются все: от карет скорой помощи до курьеров. При этом совершенно всем нужна точная база адресов.

Иногда типы объектов меняются без объяснения причин. Например, улица Ислама Каримова в некоторых документах определена как улица, а в других — как проспект. Что это на самом деле — проспект или улица — непонятно.

Кроме того, никакого документа, определяющего, что такое проспект и чем он отличается от улицы — нет. Возможно, наш департамент инициирует разработку такого документа.

Трудности перевода

Раньше все карты и базы данных были на русском языке. Потом их пришлось переводить. Получилось так, что некоторые объекты на узбекский язык перевели неправильно.

К примеру, в Мирабадском районе есть переулки улицы Файзиобод. Переулками их назвали ещё в советское время. В некоторых документах слово «переулок» перевели на узбекский язык как «тор кўча». «Тор куча» также применяется в качестве перевода слова «проезд» — в этом значении оно закрепилось в обиходе. В результате у улицы Файзиобод два проезда с одинаковым номером.





Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Мы спросили специалистов Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы, как нужно было перевести слово «переулок» на узбекский язык. Оказалось, переулок переводится как «муюлишли кўча». А «проезд» — как «туташтирма».

Почему «проезд» стали переводить как «тор кўча» — мы не знаем. Но правильный перевод вряд ли войдёт в обиход, поэтому мы предложили внести в типы географических объектов населенных пунктов Ташкента понятие «тор куча» в значении проезда.

Не все сегодняшние проезды в советское время назывались переулками. Во многих местах проезды остались проездами. Но несмотря на правильный перевод, проблемы все равно возникают. Потому что, переименовав, скажем, улицу, забывают переименовать проезды этой улицы.

Вернемся к улице Махтумкули Яшнабадского района. До 2005 года она носила название Хамза, еще раньше — Мирзамахмуда Мусаханова. В 2005 году улицу переименовали в Пахлавона Махмуда. Переименовать все проезды этой улицы забыли и оставили старые названия — 1-й проезд Хамза, 2-й проезд Хамза.

Получилось, что названия улицы и ее проездов — разные. А так быть не должно.

Город без границ

Еще одна проблема географических объектов Ташкента в том, что у них нет границ. Непонятно, где заканчивается, например, улица Корасарой и начинается улица Тарих.

Если мы обратимся к картографическим материалам, то увидим, что в разные годы границы устанавливались в разных местах.

Никакого документа, который чётко фиксировал бы границы объектов, нет. Улицы перетекают друг в друга, пересекаются, дублируются и снова всех путают.

Почему это всё так важно?

Потому что это опасно. Пример: в городе есть два объекта с адресом «улица Латофат, дом 14». Они находятся в противоположных точках города. Если жителю одного из этих домов потребуется срочная медицинская помощь, и он вызовет скорую, медикам придется гадать, в какую локацию поехать.

Человек может быть не в состоянии долго объяснять, куда именно нужно приехать. Он и не должен, ведь для своевременного приезда медиков адресный реестр города обязан быть в порядке, чтобы не требовались лишние пояснения и ориентиры.

Авгиевы конюшни

Как же всё это исправить? Первым делом нужно было создать рабочую группу, которая привела бы в порядок названия географических объектов в городе. Было важно, чтобы группа состояла не просто из чиновников, а учёных — архитекторов, топонимистов, географов, историков и лингвистов.

Решением хокима такую группу создали в феврале 2021 года. Рабочая группа уже провела инвентаризацию объектов в Бектемирском и Мирабадском районах. Группа нашла новые объекты, которых не было в госреестре. Более того, оказалось, что некоторых объектов из госреестра на самом деле нет. На момент выхода этой статьи, группа проверила уже 600 объектов. А по городу в целом надо проверить ещё более 5000 объектов.





Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Кроме того, важно точно определить типы наименований, которые можно применять при названии географических объектов в городе, убрать лишние типы, которые мешают и путают.

Сейчас такого списка нет, поэтому, как как бы нелогично это ни было, если вдруг кому-то придет в голову назвать какую-то дорогу в столице магистралью или автобаном — ее так и назовут, ведь нет документа, который это бы запретил.

Также в Ташкенте есть городки — медгородки, вузгородки, рабочие городки, — но по действующему законодательству внутри города не может быть городков. Если горожане привыкли называть местность, скажем, «Вузгородком», то это может стать именем собственным, а тип географического объекта изменится.

Чтобы в будущем в Ташкенте не появились магистрали, мы предложили Городскому кенгашу народных депутатов утвердить список типов географических объектов, относящихся к составным частям Ташкента.

В этом перечне могут остаться проспекты, улицы, проезды, тупики, кварталы и площади. Это не значит, что не будет, скажем, махаллей или парков и скверов. Скверы и парки как географические объекты останутся. Однако как адресообразующий элемент они не будут участвовать в реестре. Например, адреса «город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, парк „Гафура Гуляма“, дом 1» не будет. По сути сами парки и скверы привязаны к улицам или кварталам, поэтому мы решили их не использовать в качестве элементов адреса.

Махалли же имеют площадной характер, и их существующие границы не дают возможности правильно пронумеровать недвижимость.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Кроме того, стоит определить границы всех объектов и назвать безымянные улицы и кварталы. Новостроек это касается в первую очередь.

Ну и самое важное — переименовать большинство проездов в улицы. Не просто потому что нам не нравится слово «проезд», а потому что многие проезды исторически были улицами.

Когда все эти проблемы будут устранены, можно будет составить единый адресный реестр, который поможет и жителям, и государству правильно и легко ориентироваться в городе.

В сухом остатке

Да, проблем с адресами в Ташкенте достаточно много, но радует то, что все они — решаемые. Мы в Департаменте цифрового развития уверены, что жителям столицы тоже очень важно, чтобы с адресами у нас был порядок. Ваше внимание к этому вопросу помогает нам работать и улучшать текущую ситуацию.

Мы работаем над тем, чтобы через пару лет в Ташкенте стало меньше проездов и больше улиц и чтобы, наконец, появился адресный реестр здорового человека.