Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента разработал платформу geonom.tashkent.uz для приёма предложений по присвоению наименований географическим объектам — улицам, площадям, станциям метро и другим. Сейчас на сайте принимаются предложения по наименованию 19 новых станций Ташкентского метрополитена. Предложить свой вариант можно до 11 декабря.

К утру среды горожане внесли в общей сложности более 1100 предложений. В основном предлагаемые наименования связаны с названиями объектов, расположенных близ станций метрополитена.

Встречаются и креативные идеи. Например, станции «Бекат-5» Куйлюкской линии помимо названия «Рохат» предлагается присвоить наименование «Завод Artel», станции «Бекат-3» — «Регистан», «Бекат-4» — «Тадж-Махал», «Бекат-9» — «Шоколадка», «Бекат-10» — «Учителя — строители будущего». Станции «Бекат-2» Чиланзарской линии — «Алишер Усманов».

Среди предложений, не привязанных к названиям объектов, чаще других встречаются «Ислам Каримов» и «Шараф Рашидов».

Учёт мнения населения в вопросах присвоения наименований географическим объектам стал возможен с этой осени после внесения изменений в закон, принятый 11 лет назад. Ранее в нём не была прописана процедура учёта мнения населения.

Начальник отдела топонимики Департамента цифрового развития Анвар Джаббаров рассказал «Газете.uz», что под учётом мнения населения подразумевается «получение мнения, из которого затем государственные органы формируют предложения».

Как внести предложение о присвоении наименования географическим объектам?

Пока мнение населения в онлайн-формате могут учитывать только в Ташкенте. А выразить мнение могут только граждане Узбекистана, постоянно и временно зарегистрированные в столице.

В других регионах население может выразить своё мнение только в офлайн-формате. Офлайн-формат также доступен в Ташкенте. Жители могут направить свои предложения в устном и письменном виде в хокимият района, города или области. Однако чтобы граждане узнали о сборе мнений, органы власти должны объявить, что тому или иному географическому объекту планируется присвоить наименование, в связи с чем администрация хочет узнать мнение населения о подходящих названиях.

Предложения нельзя вносить анонимно. Необходимо указать в заявке полное имя и адрес. На сайте нужно вводить паспортные данные. Разработчики объясняют это тем, что граждане всегда обращаются в государственные органы открыто.

На главной странице сайта отображается карта Ташкента. На ней отмечены все объекты, которым присваивается наименование. В карточке каждого объекта указаны сроки приёма предложений и все поступившие от граждан предложения.

Каким критериям должны соответствовать предложения населения?

Название географического объекта должно подходить под его самые явные характеристики. Например, нельзя назвать улицу Анхор буйи, если рядом с ней не протекает канал или арык;

Название должно соответствовать наименованиям соседних объектов. Например, одну из параллельных улиц нельзя назвать улицей Дустлик, а вторую — 1-м проездом улицы Дустлик, поскольку оба объекта являются улицами и между ними могут быть проезды, которые соединяют их;

При выборе названия нужно учитывать культурный, исторический, национальный, этнический, языковой и прочий контекст, а также быт и особенности местных жителей. Например, улицу, расположенную на территории города, будет нелогично называть Нью-Йорк стрит или Паркент вилледж.

Название объекта должно состоять не более чем из трёх слов. При этом название типа объекта — «улица», «проезд», «парк» и другие — тоже засчитывается как отдельное слово;

Географический объект города нельзя называть в честь личности — за исключением людей, которые оставили глубокий след в истории Узбекистана или мира. Имена отдельных лиц могут быть присвоены посмертно, а решение по присвоению таких наименований принимает президент;

Нельзя называть объекты в разных частях города одинаково. Если в Чиланзарском районе есть улица Равон, значит, такой улицы не может быть в других частях города.

Что происходит после внесения предложений населения?

Когда срок приёма предложений истекает, комиссия, в составе которой историки, филологи, краеведы и топонимисты, отбирает названия, соответствующие критериям, для голосования. Если предложения жителей не соответствуют критериям или их поступило недостаточно, комиссия может самостоятельно сформировать варианты наименований.

Все варианты, которые комиссия отбирает для голосования, отображаются на странице сайта для голосования. Голосование проводится в течение минимум 15 дней. По завершении голосования, комиссия готовит предложение по присвоению наименования географическом объекту и направляет его в Кабинет министров или кенгаши народных депутатов.