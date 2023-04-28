В Ташкентскую городскую комиссию по вопросам присвоения наименований и переименования географических объектов поступило предложение о переименовании махалли «Йулайрик» («место, где расходятся пути, развилка») Юнусабадского района на «Обихаёт» («живая вода»), сообщила пресс-служба хокимията Ташкента. Отметим, что столичная администрация впервые публично сообщает о подобных обращениях.

Хокимият предложил общественности обсудить этот вопрос в соответствии с законодательством, призвав граждан высказывать своё мнение в устной, письменной или электронной форме. Местные жители могут высказаться, позвонив по телефону 71−210−04−13 или написав в хокимият (100060, город Ташкент, Чиланзарский район, улица Ислама Каримова, 51) или на электронную почту geonom@digitaltashkent.uz.

Почему хотят изменить название махалли?

В документах с предложением изменить название махалли имеется протокол собрания, которое состоялось 28 марта 2023 года в районном хокимияте под председательством хокима района Бохадира Абдувалиева. Он же является председателем территориальной комиссии по вопросам присвоения наименований и переименования географических объектов.

Согласно протоколу, махалля «Йулайрик» с 1987 по 2016 год называлась «Шодлик» («Радость»). По словам старейшин, район имеет свою историю — в давние времена караваны Великого шёлкового пути останавливались в караван-сарае под названием «Йулайрик», который располагался недалеко от нынешнего района.

«По словам тогдашнего (на 2016 год — ред.) председателя района Х. Юнусова, ряда районных активистов и старейшин, предложение о смене названия „Шодлик“ на „Йулайрик“ для исторической значимости было единогласно одобрено», — сказал выступивший на собрании хоким района.

Он добавил, что «поступают жалобы местного населения», которое связывает разводы и различные конфликты в молодых семьях с названием махалли, символизирующим место, где расходятся дороги. По этой причине было внесено предложение изменить название на «Обихаёт».

На встрече также выступил заместитель хокима района по молодёжной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе Ж. Набиев, который рассказал, «почему присвоение того или иного названия махалле влияет на разводы в семьях», а также указал, что название в честь караван-сарая «Йулайрик» подходит территории другой махалли.

«Хочу подчеркнуть, что при присвоении географического названия махаллям района необходимо изучить его прошлое, историю, насколько это будет важно для населения и молодёжи в будущем, а потом дать правильное название», — добавил Набиев.

На собрании председатель махалли А. Каримов сообщил, что данный вопрос обсуждался с местными жителями, которые единогласно одобрили предложение о переименовании махалли.

По итогам собрания в районном хокимияте принято решение одобрить предложение об изменении названия махалли «Йулайрик» на «Обихаёт» и направить предложение в Ташкентскую городскую комиссию по вопросам присвоения наименований и переименования географических объектов.

Стоит отметить, что в газете «Махалла» в январе 2022 года была опубликована статья «До каких пор люди будут стыдиться названия своей махалли?» В ней махалля «Йулайрик» в Юнусабадском районе указана как одна из махаллей с названиями, которые «никуда не годятся».