Великобритания по согласованию с Европейским союзом 13 апреля расширила санкционный список против России и внесла в него ещё 206 бизнесменов и политиков, а также членов их семей, сообщается на сайте британского МИДа. В списке оказались три уроженки Узбекистана.

Первая из них — сестра основателя холдинга USM Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, которая родилась в Узбекистане и имеет гражданство России. В сообщении МИД Великобритании говорится, что ЕС уже ввёл против неё санкции в связи с тем, что Усманов перевёл на сестру активы, в том числе оставив её единственным владельцем яхты «Дильбар». Помимо заморозки активов, Исмаиловой запрещены въезд и пребывание в Великобритании. В Узбекистане Гульбахор Исмаилова указана в числе учредителей клинического санатория имени Федоровича в Ташкенте (82,1%). Остальная доля принадлежит кипрской Galenus Limited.

Санкции также введены в отношении Саодат Нарзиевой — другой сестры Алишера Усманова. «Газета.uz» сообщала, что её имя фигурировало в списке клиентах швейцарского банка Credit Suisse, который стал известен благодаря утечке данных. В пресс-службе предпринимателя называли информацию о крупных счетах в банке не соответствующей действительности. Саодат Нарзиева работает акушером-гинекологом в Ташкенте. Согласно данным ЕГРПО, она владеет частной клиникой Humon Quality. Её активы в Великобритании также подлежат заморозке, на неё также наложен запрет на поездки в эту страну. Ранее против неё также ввёл санкции ЕС.

Гражданка Узбекистана Нигина Заирова указана как исполнительная помощница Михаила Фридмана — основного владельца российского «Альфа-банка». В санкционном документе говорится, что она стала владельцем трёх активов после того, как предприниматель попал под санкции. В Великобритании считают, что в этих трёх компаниях она действует от имени Фридмана. Активы Нигины Заировой в Великобритании также подлежат замораживанию.