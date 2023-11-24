Несколько граждан и компаний Узбекистана попали в санкционный список Украины. Президент Владимир Зеленский указом от 23 ноября утвердил санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В список попали 93 компании, которые зарегистрированы в РФ, ОАЭ, Беларуси, Узбекистане.

В их числе — цементный завод «Ахангаранцемент» и его владелец Akkermann Cement CA. Санкции введены и против российской «Аккерманн Цемент», которая входит в холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова.

Под ограничения попали и другие компании холдинга — «МегаФон», «Металлоинвест», USM Telecom, USM Cement, USM Gold, USM Urban Mining, USM Markirovka, Digital Invest, Metalloinvest Trading AG, сталепрокатный завод Hamriyah Steel FZC из ОАЭ (относится к «Металлоинвесту»).

Кроме того, в санкционный список попали производитель косметики «Фаберлик», кондитерские фабрики «Рот Фронт», «Красный Октябрь» и «Бабаевский».

Санкции введены также против племянницы Алишера Усманова Насибы Нарзиевой и её мужа Шохруха Насирходжаева, который, как сообщалось ранее, являтся гендиректором Hamriyah Steel. Оба они являются гражданами Узбекистана.

Санкции Украины вводятся на 3, 5 и 10 лет, предусматривают блокирование активов, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за рубеж, на приватизацию, покупку земли.

В вечернем обращении президент Украины сообщил, что санкции ввели против лиц, которые «работают на российскую агрессию или им помогают». Также это субъекты России, связанные с критической инфраструктурой. Зеленский добавил, что вскоре «будут и другие санкционные решения». «Каждая фамилия, каждое название компании — это конкретная вина в том, что российский террор продолжается», — сказал Владимир Зеленский.

В апреле США ввели санкции против холдинга USM Алишера Усманова и связанных с ним компаний. В числе — «Ахангаранцемент», компания Digital Invest, владеющая долей в Digital Holding, которая управляет мобильным оператором Ucell и оператором системы маркировки в Узбекистане. При этом Минфин США сделал исключение и выдал бессрочную лицензию на любые сделки, включая продажу американских товаров и технологий, в пользу «МегаФона» или компании Digital Invest, если эти транзакции направлены на предоставление телекоммуникационных услуг в Узбекистане или Таджикистане. Под санкции также попали граждане и уроженцы Узбекистана.

Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов ранее сообщил «Газете.uz», что рабочая группа во главе с вице-премьером Жамшидом Ходжаевым работает над снятием санкций в отношении «Ахангаранцемента» и его учредителя.