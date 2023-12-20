Объем теневой экономики в Узбекистане оценивается от 25% до 45% ВВП. Такую цифру на заседании Сената Олий Мажлиса 20 декабря назвал заместитель премьер-министра, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Это очень высокие показатели. Если говорить о сферах с самым высоким уровнем [теневой экономики], то это строительство, торговля, включая общепит, оказание услуг», — сказал он.

По его словам, для обеления неформальной экономики совместно с Администрацией президента подготовлен проект постановления президента, который находится на последних этапах утверждения.

«В нём предусмотрены несколько направлений, включая сокращение оборота наличных денег. Это не в старом смысле. Речь идёт об оплате некоторых платежей только через банковские карты и других вопросах», — заявил Джамшид Кучкаров.

Он сказал, что не станет перечислять все меры, поскольку документ ещё не принят, и предложил направить постановление председателю Сената Танзиле Нарбаевой, которая спросила о теневой экономике, или в комитет Сената после того, как его утвердят.

По мнению главы Сената, в документе необходимо определить рекомендации и для других организаций, включая Торгово-промышленной палату, по сокращению доли теневой экономики. «Это не только работа государственных органов, здесь важную роль играет вовлеченность и общественности, и самих предпринимателей», — заявила она.

На встрече партии УзЛиДеП в октябре сообщалось, что эксперты оценивают годовой объём теневой экономики Узбекистана в 32 млрд долларов (порядка 40% ВВП страны). Основными составляющими этой суммы стали такие сферы, как вторичный рынок жилья и автотранспорта, неформальная торговля и оказание услуг, а также сельское хозяйство. Также отмечалась роль контрабанды и несанкционированного оборота товаров.