Заседание парламента Венгрии, на котором должно было состояться голосование по заявке Швеции о вступлении в НАТО, сорвалось из-за бойкота правящей партии «Фидес», сообщает Reuters.

Внеочередное заседание было созвано 5 февраля по инициативе оппозиционных партий. Голосование пришлось отменить из-за отсутствия кворума. При этом на заседание пришли несколько послов стран НАТО, в том числе посол США в Венгрии Дэвид Прессман.

Следующее заседание может состояться 26 февраля, когда законодательный орган вновь соберётся после зимних каникул, уточняет Bloomberg.

Депутаты «Фидес», возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном, заявили, что хотят, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетил Будапешт, прежде чем они ратифицируют заявку. Партия располагает большинством мест в парламенте.

Венгрия остаётся последней страной в Североатлантическом альянсе, которая не приняла заявку Швеции. По правилам НАТО, вступление в альянс новых стран возможно только с согласия всех его членов.

Западные чиновники озадачены решением Будапешта, пишет The Guardian. По их словам, с тех пор как Швеция подала заявку на членство в 2022 году, Венгрия не выдвигала никаких официальных возражений, но продолжала откладывать её ратификацию.

В январе решение о членстве Швеции в НАТО после долгих обсуждений одобрил парламент Турции. После этого Орбан заявил, что рекомендует венгерскому правительству ратифицировать членство Швеции в альянсе «при первой же возможности».