Финляндия 4 апреля присоединяется к Североатлантическому альянсу в годовщину его основания. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал соответствующий документ в Брюсселе, сообщил МИД страны.

Процесс вступления Финляндии в НАТО стал самым быстрым в истории организации, отмечает Euronews. Ему предшествовали три десятилетия военного нейтралитета.

В ходе торжественной церемонии во дворе брюссельской штаб-квартиры документы о присоединении передадут госсекретарю США — хранителю учредительного договора организации, а затем здесь будет поднят флаг Финляндии, между полотнищами Эстонии и Франции, в алфавитном порядке.

С 4 апреля на страну распространяется действие статьи 5 устава альянса в рамках обязательств по коллективной обороне, согласно которой нападение на одного члена «будет рассматриваться как нападение на всех».

«Имеющая общую границу с Россией протяжённостью 1300 км, Финляндия, как и соседняя Швеция, подала заявку на вступление в НАТО 10 месяцев назад, вскоре после российского вторжения в Украину», — отмечает Euronews.

Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением по этому поводу. «Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно на российско-финляндских двусторонних отношениях», — говорится в нем.

В МИДе отметили, что РФ «будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО».

«Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на её территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений», — добавили в МИД РФ.

