Мадамин Абдугаппарович Сафаров назначен заместителем председателя Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК), сообщило Министерство юстиции.

На этом посту он сменил Сардора Мирзакаримова, который занимал эту должность с 2017 года. О его новом месте работы не сообщается.

Мадамин Сафаров руководит телеканалом «Узбекистан 24» с сентября 2018 года. В НТРК не смогли уточнить, сохранит ли он должность глава телеканала в связи с новым назначением. Ранее Сафаров также работал директором телеканалов «Ёшлар» и «Тошкент».

Фото: Алишер Хаджаев.

Кроме того, Алишер Джуракулович Хаджаев, исполнявший обязанности главы НТРК почти три года, утвержден председателем телерадиокомпании. Ранее он уже возглавлял НТРК в 2005—2017 годы.