Равиль Вахабович Абдукадыров назначен советником премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, сообщил заместитель генерального директора УзА Хушнудбек Худойбердиев.

До этого он многие годы занимал должность управляющего исполнительного аппарата Кабинета министров. Ранее был заведующим секретариатом президента Узбекистана.

Абдурашид Абдувохидович Джурабаев стал руководителем секретариата премьер-министра. С года он работал заместителем советника президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта