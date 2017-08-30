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Фото: mtrk.uz

Алишер Хаджаев вновь возглавил НТРК

Алишер Хаджаев вернулся на пост председателя Национальной телерадиокомпании.

Сегодня, 22:23   Экономика  

Председателем Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК) вновь назначен Алишер Хаджаев, возглавлявший ее с апреля 2005 года по февраль 2017-го. Об этом «Газете.uz» сообщили источники в НТРК.

С июня Алишер Хаджаев работал заместителем председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Узбекистана.

Бабур Алиханов, назначенный в начале августа и. о. председателя НТРК, накануне был освобожден от этой должности. Одновременно стало известно об освобождении Асаджона Ходжаева от должности руководителя пресс-службы Президента. Он занимал этот пост с марта.

Текст: «Газета.uz»      681
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