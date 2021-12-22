Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 декабря посетил город Алмалык в Ташкентской области и ознакомился с реализацией проекта по освоению месторождения «Ёшлик-1» Алмалыкского горно-металлургического комбината стоимостью 5,12 млрд долларов.

Месторождение занимает 11 тысяч гектаров и по объёму разведанных запасов считается одним из крупнейших. Оно содержит 13 ценных и редких металлов, таких как золото, медь, серебро, молибден и селен. Для их переработки на АГМК строится третья медно-обогатительная фабрика (МОФ-3).

«Мы реализуем мегапроект. Раньше здесь было два завода по переработке меди. Сейчас мы создаём третье предприятие. Мы даже не знали, что у нас есть природные ресурсы, потому что много лет не уделяли внимания геологии. Когда мы начали изучение, мы обнаружили 16 миллионов [тонн] запасов. Если запасы [золота] на Навоийском ГМК не достигают 3000 тонн, то здесь их больше 5000 тонн», — сообщил глава государства.

Фото: Пресс-служба президента.

По его словам, раньше не было возможности выявить природные ресурсы «из-за отсутствия оборудования, а также интеграции науки и практики».

«Когда я был здесь в последний раз (29 июля — ред.), мы заложили фундамент новых проектов месторождения „Ёшлик-1“. Я только что дал поручение построить пятый и шестой заводы по переработке меди», — сказал президент на встрече с жителями в Алмалыке.

Шавкат Мирзиёев также отметил тренд на зелёную экономику в мире.

«Электромобили тоже делают с использованием меди. Нам нужно перерабатывать медь и создавать добавленную стоимость, наладить экспорт готовой продукции. Вы можете спросить, когда это будет. С учётом зарубежного опыта и сотрудничества в 2023 году мы запустим третий завод по переработке меди. Эти предприятия будут служить нашему народу, улучшая его жизнь», — подчеркнул он.

Президент сообщил, что запасы меди на месторождении составляют 45 миллионов тонн, а золота — 5384 тонны (по кодексу JORС). Разработана концепция доведения производства меди к 2030 году до 515 тысяч тонн, золота — до 52 тонн, серебра — до 343 тонн. За счёт этого объём годового производства на комбинате планируется довести до 8 млрд долларов.

Это «не просто медный рудник, его называют золотомедным рудником», сказал глава государства.

«Говорят, что самое крупное месторождение золота в Узбекистане — „Мурунтау“. Новый рудник в Алмалыке в будущем может стать крупнейшим в мире по запасам ресурсов. Говорят, что в Чили руда, добываемая на аналогичных месторождениях в России, содержит только медь, в то время как наша руда содержит 13 различных металлов, таких как золото, серебро и молибден», — заявил он.

Фото: Пресс-служба президента.

Со ссылкой на геологов Шавкат Мирзиёев сообщил, что на сегодняшний день из недр Земли добыто 180 тысяч тонн золота, а запасы в мире достигают около 300 тысяч тонн золота.

«Под океаном этих ресурсов в 25 раз больше, но добыча из них ценных ресурсов экономически не оправдана. Сейчас сижу на собрании и думаю, что даже если [у нас] нет океана, моря, сам Бог снизошёл к нам. Если [ресурсы] будут добыты с умом и технологиями, совестью и ответственностью, если они будут направлены на интересы народа, то Алмалык не будет сегодняшним Алмалыком. Узбекистан — тоже», — сказал глава государства.

Обогатительный комбинат в Алмалыкском ГМК стоимостью 2 млрд долларов строят компании Enter Engineering и «Уралмашзавод» в консорциуме. Изначально проект должна была реализовать Renaissance Heavy Industries под контролем SFI Management Group, но в феврале их исключили из проекта. Для строительства завода в ноябре российская корпорация развития ВЭБ.РФ выделила кредит в 712 млн евро без государственных гарантий и поручительств.

В 2020 году Навоийский золотодобывающий карьер «Мурунтау» в Узбекистане второй год подряд возглавил рейтинг месторождений, лидирующих по добыче золота в мире. На этом руднике в прошлом году было добыто около 56,7 тонны золота.

Золото является главной экспортной статьёй Узбекистана. В 2020 году было экспортировано этого металла на 5,8 млрд долларов (38,3% всего экспорта), в 2019 году — 4,9 млрд долларов (28,2%), а в январе-ноябре 2021 года — 26,5%.