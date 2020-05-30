Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) планирует в 2020—2028 годах довести производство меди до 400 тысяч тонн, следует из постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиеева от 26 мая.

Согласно документу, проект расширения производства цветных металлов на АГМК разделен на два этапа. В 2020—2025 годы на комбинате планируется построить открытый карьер на месторождении «Ёшлик-I», а также новую медно-обогатительную фабрику (МОФ) мощностью переработки 60 млн тонн руды в год.

По расчетам комбината, фабрику такой мощности планируется построить впервые на территории СНГ. Для ее внедрения на АГМК были изучены аналогичные производства на медных карьерах в Чили и Перу. Как сообщили «Газете.uz» на комбинате, «уникальность новой фабрики будет заключаться в использовании рациональной схемы обогащения полезных ископаемых, которая, в том числе, позволит увеличить выпуск молибдена и золота».

Постановлением одобрено предложение АГМК о привлечении российской Renaissance Heavy Industries (дочернее подразделение турецкой Ronesans Holding) на строительство МОФ. С компанией будут заключены два контракта — на выполнение инжиниринговых работ и проектирование до конца 2020 года, а также на поставку оборудования «под ключ».

Реализация первого этапа позволит довести объем выпуска меди на комбинате до 290 тысяч тонн, золота — до 38 тонн, серебра — до 203 тонн.

В феврале этого года в ходе визита Шавката Мирзиёева в Турцию с Ronesans Holding были достигнуты договоренности о реализации проектов в металлургии, медицине и недвижимости в Узбекистане на сумму около 8 млрд долларов. В частности, модернизация АГМК предусматривает привлечение средств на 4,1 млрд долларов.

Второй этап проекта (2022−2028 годы) предполагает расширение мощностей карьера «Ёшлик-I» и строительство еще одной МОФ, уже четвертой на АГМК, по переработке 50 млн тонн руды в год. Это позволит довести объемы выпуска катодной меди — до 400 тысяч тонн в год, золота — до 50 тонн, серебра — до 270 тонн.

Планируется, что ТЭО второго этапа будет подготовлено к июню 2022 года с привлечение международных инжиниринговых и консалтинговых компаний, уточняется в постановлении.

Строительство новых МОФ реализуется в рамках расширения сырьевой базы и увеличения производственных мощностей АГМК в 2019—2023 годы стоимостью 3,34 млрд долларов. Значительная часть этих средств будет инвестирована в освоение месторождения «Ёшлик-I» за 1,7 млрд долларов. Проект карьера предусматривает добычу открытым способом руды до 65 млн тонн в год к 2023 году и до 74 млн тонн — к 2035 году. Запустить карьер в эксплуатацию намечено в 2021 году.

На долю Алмалыкского ГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в Узбекистане. В августе 2018 года госактивы комбината были переданы в управление SFI Management Group. По итогам 2019 года предприятие увеличило производство катодной меди на 25,4% по сравнению с 2018 годом — до 147,25 тысячи тонн. Физические объемы производства драгметаллов не раскрываются.