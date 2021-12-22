Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 декабря посетил Алмалык и ознакомился с реализацией проекта по освоению месторождения «Ёшлик-1» на 5,12 млрд долларов, сообщила пресс-служба главы государства.

Месторождение занимает достаточно обширную площадь — 11 тысяч га, и по объему разведанных запасов считается одним из крупнейших. Оно содержит 13 видов ценных и редких металлов, таких как золото, медь, серебро, молибден и селен. Для их переработки на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате (АГМК) строится третья медно-обогатительная фабрика.

В 2017 году, когда освоение месторождение только началось, здесь проводилось 3 миллиона кубометров горных работ в год. Благодаря использованию свыше 570 единиц современной техники стоимостью 415 млн долларов производительность выросла в разы. Теперь объем работ составляет 40 миллионов кубометров в год.

«Это месторождение — катализатор. Наряду с его эффективным освоением необходимо реализовать новые проекты по малым месторождениям. Это будет источником дополнительных рабочих мест и роста экспорта», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В рамках проекта также будут построены известковый завод, энергосистема мощностью 650 мегаватт и другие объекты инфраструктуры, будут обеспечены работой 6000 человек.

Глава государства отметил, что данный комбинат, а в дальнейшем — каждое промышленное предприятие, должны обеспечивать себя электроэнергией из альтернативных источников. Даны поручения по расширению научных исследований и приема в целевую аспирантуру, повышению потенциала Алмалыкского филиала Ташкентского государственного технического университета.

О месторождении «Ёшлик-1»

В результате реализации этого проекта будет достигнуто производство:

на первом этапе — в 2021—2025 годах — 290 тысяч тонн меди катодной, 38 тонн золота и 203 тонны серебра;

на втором этапе — в 2024—2028 годах — 400 тысяч тонн меди катодной, 50 тонн золота и 270 тонн серебра.

АГМК планирует запустить новый проект в ближайшие три года.

Себестоимость меди в Узбекистане составляет 3800−4200 долларов за тонну. Средняя себестоимость меди в мире составляет 3200−3500 долларов за тонну. Главным мировым потребителем меди остается Китай, доля которого в 2020 году составила 54%.

По оценкам международных экспертов, ожидается, что к 2030 году мировой спрос на медь вырастет на 40% в силу роста производства электромобилей, электротехники и освоения возобновляемых источников энергии.

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