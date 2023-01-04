C 1 января 2023 года районы и города Узбекистана разделяются на 5 категорий, в соответствии с которыми к предприятиям, расположенным в них, будут применяться налоговые льготы и субсидии. Указ об этом подписал президент Узбекистана 30 декабря 2022 года.

С тем, как разделены по категориям города и районы, можно ознакомиться в приложении 1 к этому указу.

Документ принят «в целях сокращения экономического неравенства между территориями, внедрения новых подходов к развитию районов и городов».

В период с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года вводится дифференцированный порядок налогообложения, в соответствии с которым:

а) субъекты предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в районах, отнесённых к 5-й категории, (за исключением крупных налогоплательщиков, постоянных учреждений, бюджетных организаций и государственных предприятий, а также юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых государственная доля составляет 50% и более) оплачивают:

налог на прибыль, налог с оборота и социальный налог — по налоговой ставке в размере 1%;

налог на имущество юридических лиц и земельный налог с юридических лиц -- по налоговой ставке в размере 1% суммы, начисленной по этим налогам;

б) индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в районах, отнесённых к 5-й категории, освобождаются от оплаты налога на доходы физических лиц в фиксированном размере;

в) для субъектов предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах, отнесённых к 4-й категории, (за исключением крупных налогоплательщиков, постоянных учреждений, бюджетных организаций и государственных предприятий, а также юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых государственная доля составляет 50% и более) базовая налоговая ставка налога с оборота устанавливается в размере 3%. При этом в случаях, предусмотренных законодательством, по данному налогу сохраняются пониженные налоговые ставки;

г) Жокаргы Кенесу Каракалпакстана и кенгашам народных депутатов областей предоставляется право вводить в районах, отнесённых к 4-й категории, понижающие коэффициенты:

минимальных размеров налога на имущество юридических лиц и земельного налога с юридических лиц, установленных Налоговым кодексом, — до 0,3;

налога на доходы физических лиц в фиксированном размере для индивидуальных предпринимателей — до 0,5.

С 1 января 2023 года Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности предоставляются:

а) субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность в районах, отнесённых к 4-й и 5-й категориям, в рамках общих установленных условий:

компенсация на покрытие части процентной ставки, превышающей основную ставку, но не превышающей 40% основной ставки Центрального банка, по кредитам и лизингам коммерческих банков;

поручительство до 75% суммы кредитов коммерческих банков, но в размере, не превышающем 2,5 млрд сумов;

б) субъектам малого предпринимательства исходя из уровня риска независимо от используемых ими поручительств данного Фонда по ранее полученным кредитам — поручительство по дополнительным кредитам в рамках определённых общего размера и условий.

Утверждены также повышенные размеры субсидий, представляемых населению и предпринимателям, а также меры бизнеса исходя из категорий районов и городов. Они перечислены в приложениях 2 и 3 к указу.

Согласно указу, все виды субсидий внедряются по принципу «2+1»: предоставляются в первые два года, и если по результатам оценки этих субсидий показатели их эффективности будут признаны положительными, срок их действия продлевается дополнительно на один год.

Субсидии, срок действия которых не определён, признаются внедрёнными до 1 января 2025 года.

В указе говорится, что субсидии подлежат возврату с их получателей с процентными платежами (пеня), начисленными со дня предоставления этих субсидий по основной ставке Центрального банка в случаях:

нецелевого использования предоставленных субсидий;

несоблюдения условий применения субсидий;

предоставления поддельных документов для получения субсидий.

При этом сумма начисленных процентных платежей (пеня) не может превышать половины суммы предоставленной субсидии.

Напомним, предложение разделить районы и города на пять категорий исходя из условий, потенциала и возможностей выдвинул в своём послании президент Шавкат Мирзиёев. Это будет справедливым решением, сказал тогда глава государства.