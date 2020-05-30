Президент Шавкат Мирзиёев 27 мая подписал постановление о регулировании процесса долевого строительства многоквартирных домов.

Документом установлено, что привлечение средств физических и юридических лиц на долевое строительство многоквартирных домов может осуществляться исключительно застройщиками, имеющими статус юридического лица и включенными в Электронный перечень застройщиков, привлекающих средства на долевое строительство.

Для включения в Электронный перечень застройщики должны отвечать следующим требованиям:

наличие выделенного земельного участка для строительства многоквартирных домов, а также первичных разрешительных документов на проведение строительных работ;

для строительства многоквартирных домов, а также на проведение строительных работ; наличие собственных финансовых ресурсов в размере не менее 20% от стоимости многоквартирных домов и других объектов строительства в строительном комплексе либо гарантийного письма банка о выделении кредита на данную сумму или ее недостающую часть;

в размере не менее 20% от стоимости многоквартирных домов и других объектов строительства в строительном комплексе либо гарантийного письма банка о выделении кредита на данную сумму или ее недостающую часть; наличие проектно-сметной документации на строительный комплекс и положительного заключения экспертизы (за исключением проектов, реализуемых методом «fast-track»);

на строительный комплекс и (за исключением проектов, реализуемых методом «fast-track»); наличие заключенных договоров на осуществление технического и авторского надзора, а также государственного контроля;

наличие открытого отдельного расчетного счета в банке для аккумулирования средств, вносимых дольщиками.

Включением застройщиков в Электронный перечень и постановкой на учет договоров занимается Министерство строительства и его территориальные подразделения.

Средства дольщиков аккумулируются на отдельном банковском расчете счете застройщика по каждому строительному комплексу и направляются исключительно на выполнение обязательств по договорам, заключенным между застройщиком и дольщиками, отмечается в постановлении.

Застройщики через свои официальные сайты или страницы в социальных сетях должны регулярно информировать о расходовании средств дольщиков и выполнении работ на объектах строительства, а также обеспечивать возможность наблюдения за объектами строительства в режиме онлайн.

Документом также утверждено Положение, определяющее порядок долевого строительства многоквартирных домов и использования средств физических и юридических лиц, аккумулируемых для этих целей.

Согласно положению, дольщик — это физическое или юридическое лицо, заключившее договор на участие в долевом строительстве для покупки на праве собственности одного или нескольких объектов строительства в строительном комплексе.

Долевое строительство положением определяется как строительство, реконструкция и перепрофилирование многоквартирных домов за счет средств застройщиков и дольщиков.

Застройщику запрещается направлять средства дольщиков на:

покрытие других займов, за исключением средств, привлеченных для проведения первоначальных строительных работ на строительном комплексе;

выделение займа (финансовой помощи);

формирование уставного фонда хозяйствующих субъектов, приобретение акций, долей и облигаций;

приобретение товаров (работ и услуг), не связанных со строительным комплексом;

выплату дивидендов учредителям (акционерам) до полного ввода в эксплуатацию строительного комплекса.

Объект строительства вводится в эксплуатацию после завершения предусмотренных в договоре строительно-монтажных и благоустроительных работ.

Регламентировать процесс долевого строительства многоквартирных домов поручил президент Шавкат Мирзиёев в постановлении от 14 марта.