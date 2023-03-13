Отражение информации в системе E-aktiv (Э-омбор) останется добровольным до 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Налогового комитета при Министерстве экономики и финансов Узбекистана.

В конце июня 2022 года президент подписал указ, согласно которому до 1 марта 2023 года отражение всех операций, связанных с учётом основных средств, нематериальных активов и товарно-материальных ресурсов, а также формированием и уменьшением уставного капитала, в системе E-aktiv является добровольным.

В ответ на обращения, поступающие от предпринимателей, а также с учётом предложений и решений, озвученных в ходе обсуждений в Налоговом комитете и Общественном совете при комитете, в правительство внесено предложение о продлении этого срока до 1 января 2024 года.

«В ближайшие дни ожидается принятие нормативного документа, направленного на предоставление дополнительных преференций предпринимателям при исполнении ими налоговых обязательств», — говорится в сообщении.

В пресс-службе комитета отметили, что программа дорабатывается совместно с общественным советом. «Пока Налоговый комитет не обязывает и не принимает меры по использование программного продукта», — заявили в ведомстве.