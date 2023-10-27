Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис 25 октября в Брюсселе обсудили повестку «постоянно расширяющегося партнёрства между Узбекистаном и ЕС, особенно в экономическом измерении», сообщил глава МИДа в своём Telegram-канале.

«Дальнейшее развитие двусторонней торговли, увеличение экспорта нашей страны на европейский рынок, поддержка вступления Узбекистана в ВТО и сотрудничество в сфере критически важного сырья стали главными темами нашего обсуждения», — отметил он.

Кроме того, по словам Бахтиёра Саидова, стороны подписали финансовое соглашение по реализации проекта в сельском хозяйстве.

На сайте инициативы Евросоюза Global Gateway по итогам этой встречи сообщается, что Узбекистан и Европейский союз создают стратегический альянс для партнёрства в сырьевой сфере. Стороны договорились работать над меморандумом о взаимопонимании в области критически важного сырья (CRM). Кроме того, Узбекистан подтвердил, что присоединится к Клубу критически важного сырья (CRM Club).

Критически важное сырье — это полезные ископаемые, которые имеют большое экономическое значение для Евросоюза, при этом есть высокий риск перебоев в их поставках из-за концентрации источников и отсутствия доступных заменителей.

К такому сырью относится 34 вида металлов, минералов и других природных материалов, 17 из которых являются стратегически важными: медь, литий, алюминий, титан, платина, графит, никель, кобальт и другое.

В марте Европейская комиссия предложила странам ЕС стратегию по обеспечению союза критически важными видами сырья, которое необходимо для широкого круга секторов экономики, включая климатически нейтральную промышленность, цифровую промышленность, аэрокосмическую и оборонную отрасли экономики.

В сообщении Global Gateway отмечается, что Узбекистан обладает большими запасами различного сырья, такого как серебро, титан и литий. Кроме того, страна является пятым в мире поставщиком урана и располагает одиннадцатыми в мире по величине доказанными запасами меди. «Это делает [Узбекистан] жизненно важным игроком на глобальном рынке критически важного сырья», — подчёркивается в сообщении.

«Я приветствую сегодняшнее объявление об укреплении сотрудничества между Европейским союзом и Узбекистаном в области критически важного сырья, открывающее процесс возможного стратегического партнёрства между ЕС и Узбекистаном. Узбекистан также присоединится к CRM Club — инициативе, запущенной ранее в этом году. Расширение наших партнёрских отношений будет способствовать решению глобальных проблем по обеспечению экологически чистого сырья, необходимого для перехода к „зелёным“ и цифровым технологиям», — заявил Валдис Домбровскис.

«Мы с большим удовольствием приветствуем более тесное сотрудничество [с Узбекистаном], которое поможет обеспечить устойчивую и безопасную цепочку поставок для развивающихся отраслей. Global Gateway — это взаимовыгодное партнёрское предложение: мы хотим создать высокую добавленную стоимость на местном уровне и принести пользу узбекскому народу. Я с нетерпением жду плодотворных дискуссий, которые в конечном итоге приведут к подписанию меморандума о взаимопонимании в области критически важного сырья», — сказала Европейский комиссар по международному партнёрству Ютта Урпилайнен.

«Сегодня мы начинаем переговоры по важному двустороннему документу — меморандуму о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере критически важного сырья. Уверен, что будущее подписание такого документа придаст дополнительный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и ЕС. Стратегическое партнёрство в сфере критического сырья является одним из наиболее перспективных направлений нашего сотрудничества», — подчернул министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.