Российский завод «Метровагонмаш», входящий в состав «Трансмашхолдинга» (ТМХ), должен в этом году поставить 56 вагонов, или 14 составов, для Ташкентского метрополитена.

Генеральный директор ТМХ Кирилл Липа в ходе панельной сессии на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте сообщил: «Сейчас у нас на столе является подписанным и находится в исполнении контракт на поставку более 50 вагонов метро».

Он добавил, что холдинг является традиционным партнёром Ташкентского метрополитена с момента его открытия в 1977 году.

В пресс-службе метрополитена подтвердили, что в этом году должны прибыть 14 новых составов, которые распределят по всей системе метро в зависимости от загруженности участков.

В 2019—2021 годах метрополитен столицы Узбекистана получил от «Метровагонмаша» 60 вагонов общей стоимостью 91,3 млн евро. Это позволило сформировать 15 новых составов и сократить интервалы движения.

Финансирование поставок осуществлялось за счёт кредитов госкорпорации «ВЭБ.РФ», АО «Российский экспортный центр», Росэксимбанка и средств госбюджета Узбекистана.

«Трансмашхолдинг» — один из двух крупнейших в мире производителей подвижного состава для рельсового транспорта.