Ташкентский метрополитен обратился к пассажирам на фоне резкого увеличения их числа — с сентября на 200 тысяч в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время, по данным администрации метрополитена, количество пассажиров, пользующихся метро, в сутки составляет 690−700 тысяч человек.

«Особенно с 20 сентября из-за 10-балльных пробок на дорогах и увеличения количества автомашин часть пассажиров, пользующихся автобусом, начали пользоваться услугами метрополитена, и этот показатель увеличивается с каждым днём», — подчеркнули в Ташкентском метрополитене.

Резкое увеличение количества пассажиров, пользующихся метрополитеном, привело к росту числа пассажиров в вагонах в два раза, в связи с чем увеличивается нормативная нагрузка вагона, что приводит к частым неисправностям поездов метрополитена, отметили в администрации метро.

«Несоблюдение пассажирами правил пользования метрополитеном — отсутствие взаимного уважения во время посадки и высадки из вагона, нахождение перед дверьми вагона при входе и выходе пассажиров, задерживание время стоянки на станции поезда при посадке и высадке пассажиров, неиспользование пассажирами средних вагонов поезда в равной степени с передними и задними вагонами, прислонение к дверям вагона — все это непосредственно влияет на график движения поездов», — заявили в Ташкентском метрополитене.

Кроме того, участились случаи, когда пассажиры оставляют личные вещи в вагонах и на станциях метрополитена. В таких случаях состав снимается с линии в целях проверки вагонов поезда, что приводит к увеличению интервала движения. Только за последнюю неделю наблюдались 9 таких случаев.

Сегодня Ташкентский метрополитен эксплуатирует 6 составов, сформированных из 5 вагонов, принимаются также меры по увеличению таких составов до 13 единиц к концу этого года.

Кроме того, до конца этого года предусмотрено приобретение 56 единиц современных вагонов метро. В 2024 году планируется приобрести дополнительно 104 вагона метро.

«До прибытия новых вагонов метро осталось два месяца, — подчеркнули в администрации метро. С прибытием новых вагонов увеличится эксплуатационный парк, обслуживающий Чиланзарскую, Узбекистанскую, Юнусабадскую и Кольцевую надземную линии метрополитена, вследствие чего сократится интервал движения поездов».

Ташкентский метрополитен попросил пассажиров в часы пик не пользоваться переполненными вагонами и дождаться следущего состава.

«Мы просим пассажиров отнестись с пониманием к данным обстоятельствами и поддержать коллектив метрополитена, который обеспечивает ваши потребности в транспортных услугах», — призвала администрация метро столицы.

Отметим, что в конце прошлого года в Ташкенте начали создавать выделенные линии для общественного транспорта. К настоящему времени они существуют на многих центральных улицах. «Выделенки» организованы на первой полосе и обозначены горизонтальной разметкой и дорожными знаками. Однако из-за того, что физических ограничителей у выделенной линии нет, туда часто заезжают и даже паркуются автомобили. Кроме того, автобусам необходимо перестраиваться на крайнюю левую полосу для поворота налево.

Таким образом, наземный общественный транспорт в часы пик встаёт в пробках и фактически не имеет на улицах Ташкента приоритета. Следовательно, автобусы, несмотря на значительно расширение их парка за последние несколько месяцев, не могут в полной мере стать заменой личному автомобилю. В этих условиях метро действительно остаётся единственным транспортом, который движется быстрее, чем автомобили и автобусы, в часы пик.

«Газета.uz» ранее писала, что выделенные полосы должны иметь физическое обособление. Наиболее оптимальным вариантом является выделенная линия для транспорта в середине улицы. Такой способ недавно показал в своём проекте перекрёстка у Медицинской академии (старого ТашМИ) урбанист Искандер Солиев.

Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов в апреле говорил, что нынешние выделенные полосы для автобусов — это «быстрые решения» для решения проблемы регулярности движения. Полноценные системы скоростного автобуса, помимо выделенного коридора, требуют специальных остановок, пешеходных переходов и другой инфраструктуры.