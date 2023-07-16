Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков 13 июля подписал решение о выделении 7 млрд сумов из резервного фонда местного бюджета для футбольного клуба «Пахтакор».

Деньги направляются для финансирования зарплат и других платежей, коммунальных услуг, а также на проведение игр.

Средства выделяются за счёт увеличения доли столичного хокимията в уставном фонде клуба.

Согласно постановлению Кабинета министров от 30 апреля 2021 года, главным спонсором и балансодержателем «Пахтакора» является хокимят Ташкента.

«Это означает, что расходы футбольного клуба покрываются в основном за счёт доходов местного бюджета хокимията города», — говорится в сообщении хокимията.

По данным городской администрации, в «Пахтакоре» работают 334 сотрудника и около 200 спортсменов, включая игроков и тренеров основной, женской, молодёжной и футзальной команд. Остальные члены клуба является обслуживающим персоналом, работающими по регламенту Азиатской конфедерации футбола и Ассоциации футбола Узбекистана.

«Сегодня в академии ФК „Пахтакор“ обучается более 300 молодых людей, а их тренерами являются сотрудники ООО. Учредитель, главный и другие спонсоры несут ответственность за заработную плату этой команды, содержание 2-х баз, 8-ми стадионов, обеспечение игроков витаминами, приобретение необходимого технического оборудования, расходы на поездки в регионы и за границу», — пояснили в хокимияте.

В письме, направленном руководством ООО ФК «Пахтакор» в хокимият Ташкента 13 июля 2023 года, согласно утверждённой смете расходов на 2023 год, клубу будет выделено 7 млрд сумов для покрытия части расходов на 2023 год. заработной платы и приравненным к ней выплатам, коммунальных платежей и проведение игр.

«Эти средства направлены на развитие футбола, и неуместно трактовать это как финансирование системы, которая принадлежит кому-то», — говорится в конце ответа администрации Ташкента.

В конце июня бывший хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, который является председателем «Пахтакора», встречался с футболистами клуба.

Стоит отметить, что согласно данным Бюро принудительного исполнения, у хокимията Ташкента имеется задолженность в 209,5 млрд сумов.