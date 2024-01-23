Здания издательско-полиграфической компании «Шарк» по адресу: улица Буюк Турон, 41 в центре Ташкента исключены из Национального перечня объектов недвижимости материального культурного наследия Узбекистана. Об этом свидетельствуют изменения в перечне в Национальной базе данных законодательства Lex.uz, выяснила «Газета.uz».

В перечне, принятом постановлением правительства 4 октября 2019 года, под порядковыми номерами 87 и 88 имелись, соответственно, бывшее здание типографии газеты «Правда Востока» по улице Ататюрка, построенное в 1927 году, и здания предприятия «Шарк», построенные в течение XX века.

Редакция перечня до 15 января 2024 года. Скриншот с Lex.uz.

Редакция перечня после 15 января 2024 года. Скриншот с Lex.uz.



В обновлённом документе этих двух пунктов нет — после пункта 86 идёт сразу пункт 89. Основанием для изменений указано постановление правительства №28 от 15 января текущего года. Найти этот документ в Lex.uz не удалось, ссылка на него также не приводится в обновлённом перечне.

Основание для изменения, указанное в перечне. Скриншот с Lex.uz.



Выставление зданий «Шарк» на продажу

В сентябре прошлого года Агентство по управлению государственными активами (АУГА) сообщило о выставлении на продажу зданий и сооружений по адресу: улица Буюк Турон, 41 и 42, где расположены компания «Шарк» и Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА, 16-этажное здание с курантами архитектора Ричарда Блезэ, раньше также относилось к концерну «Шарк»).

В сообщении говорилось, что решение было принято правительством в связи с тем, что здания, сооружения и оборудование «Шарк» признаны морально устаревшими и требующими ремонта, большая их часть непригодна для эксплуатации. Отмечалось, что компания переедет в новые здания и сооружения по адресу ул. Катта Хирмонтепа, 1 в Учтепинском районе, а УзА — в «Дом печати» («Газетный корпус») на ул. Матбуотчилар, 32, где сейчас идёт ремонт.

Здания на территории предприятия «Шарк». Фото: АУГА.



На участке, где расположены эти здания, площадью 3,02 га, планируется создать «единый имущественный комплекс, отвечающий требованиям современного градостроительства», говорилось в сообщении.

По указанному адресу в Учтепинском районе, согласно справочникам, находится компания Akfa Building Materials, которая занимается производством аксессуаров для оконных и дверных конструкций, металлических панелей, алюминиевых композитных панелей и другой продукции.

После того, как новость вызвала общественные обсуждения, Агентство культурного наследия заявило, что поскольку здания входят в Национальный реестр объектов материального культурного наследия, они не могу быть приватизированы. Оно также внесло в Агентство по управлению госактивами предупреждение о снятии зданий «Шарк» и УзА с аукциона.

Позже оба агентства сообщили, что совместно изучат, какие здания «Шарк» являются объектами культурного наследия. В АУГА заявили, что здание УзА не является таким объектом, но условием приватизации является сохранение его облика.

Напомним, летом 2021 года за 210 млрд сумов было приватизировано бывшее здание КГБ (СГБ), находившееся через дорогу от издательства «Шарк» и также входившее в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия, но позже исключённое из него. Здание купила Metropol Group для строительства 22-этажного отеля Radisson Collection. В июле был начат снос здания, который к настоящему времени завершен.

«Газета.uz» публиковала колонку историка архитектуры Бориса Чуховича о том, почему 16-этажное здание издательства «Шарк», несмотря на неправильную реконструкцию 10 лет назад, остаётся иконой Ташкента. Он также пояснял, почему здания «Шарк» должны быть сохранены.