Агентство культурного наследия Узбекистана прокомментировало публикацию об исключении здания и сооружений издательства «Шарк» из перечня объектов культурного наследия и опасения активистов о том, что комплекс не сохранит свой прежний вид.

По данным агентства, 14 октября 2023 года рабочая группа провела историко-культурную экспертизу комплекса, который состоит из 14 зданий и сооружений, построенных в период с 1914 по 1983 годы.

В составе группы были представители Агентства культурного наследия, члены Научно-экспертного совета при агентстве, сотрудники Агентства по управлению государственными активами и компании «Шарк нашриёти матбаа корхонаси».

По итогам экспертизы рабочая группа сделала заключение о том, что «большинство зданий и сооружений находятся в аварийном, плачевном состоянии, требующем полной реконструкции». В ходе изучения также были определены здания, обладающие историко-культурной ценностью. В сообщении агентства они не называются.

Агентству по управлению государственными активами поручено при реализации имущественного комплекса сохранить исторический архитектурный облик внешнего вида административного строения «Здание УзА», а в дальнейшем проводить строительные, ремонтные и реконструкционные работы по согласованию с Агентством культурного наследия.

Кроме того, Агентство культурного наследия сообщило, что подготовило заявку на включение объектов модернизма Ташкента (включая здание УзА) в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выставление зданий «Шарк» на продажу

В сентябре прошлого года Агентство по управлению государственными активами (АУГА) сообщило о выставлении на продажу зданий и сооружений по адресу: улица Буюк Турон, 41 и 42, где расположены компания «Шарк» и Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА, 16-этажное здание с курантами архитектора Ричарда Блезэ, раньше также относилось к концерну «Шарк»).

В сообщении говорилось, что решение было принято правительством в связи с тем, что здания, сооружения и оборудование «Шарк» признаны морально устаревшими и требующими ремонта, большая их часть непригодна для эксплуатации. Отмечалось, что компания переедет в новые здания и сооружения по адресу ул. Катта Хирмонтепа, 1 в Учтепинском районе, а УзА — в «Дом печати» («Газетный корпус») на ул. Матбуотчилар, 32, где сейчас идёт ремонт.

Здания на территории предприятия «Шарк». Фото: АУГА.



На участке, где расположены эти здания, площадью 3,02 га, планируется создать «единый имущественный комплекс, отвечающий требованиям современного градостроительства», говорилось в сообщении.

По указанному адресу в Учтепинском районе, согласно справочникам, находится компания Akfa Building Materials, которая занимается производством аксессуаров для оконных и дверных конструкций, металлических панелей, алюминиевых композитных панелей и другой продукции.

После того, как новость вызвала общественные обсуждения, Агентство культурного наследия заявило, что поскольку здания входят в Национальный реестр объектов материального культурного наследия, они не могу быть приватизированы. Оно также внесло в Агентство по управлению госактивами предупреждение о снятии зданий «Шарк» и УзА с аукциона.

Позже оба агентства сообщили, что совместно изучат, какие здания «Шарк» являются объектами культурного наследия. В АУГА заявили, что здание УзА не является таким объектом, но условием приватизации является сохранение его облика.

Напомним, летом 2021 года за 210 млрд сумов было приватизировано бывшее здание КГБ (СГБ), находившееся через дорогу от издательства «Шарк» и также входившее в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия, но позже исключённое из него. Здание купила Metropol Group для строительства 22-этажного отеля Radisson Collection. В июле был начат снос здания, который к настоящему времени завершен.

«Газета.uz» публиковала колонку историка архитектуры Бориса Чуховича о том, почему 16-этажное здание издательства «Шарк», несмотря на неправильную реконструкцию 10 лет назад, остаётся иконой Ташкента. Он также пояснял, почему здания «Шарк» должны быть сохранены.