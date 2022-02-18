Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса 18 февраля рассмотрели и утвердили кандидатуры двух членов правительства, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента Узбекистана.

Азиз Абдукахарович Абдухакимов, работавший с апреля 2021 года вице-премьером, министром туризма и спорта, утвержден на должность заместителя премьер-министра — министра туризма и культурного наследия.

Адхам Ильхамович Икрамов, возглавлявший Торгово-промышленную палату с июня 2017 года, утвержден на должность министра развития спорта.

Из этого следует, что Министерство туризма и спорта разделено на Министерство туризма и культурного наследия и Министерство развития спорта.

Азиз Абдухакимов (1974 г. р.), выпускник Ташкентского государственного экономического университета и японского Университета «Хитоцубаши», руководил Госкомтуризма с августа 2017 года, а еще ранее возглавлял Министерство труда и социальной защиты населения.

Адхам Икрамов (1968 года рождения) с 1997 года работал на разных руководящих постах, в том числе первого заместителя министра и министра здравоохранения, вице-премьера, первого заместителя государственного советника президента и одновременно ректора Академии государственного управления при президенте.

Напомним, Министерство туризма и спорта было создано в апреле 2021 года на базе Министерства физической культуры и спорта и Государственного комитета по развитию туризма.

Сфера культурного наследия регулировалась Агентством культурного наследия при Министерстве туризма и спорта, образованным также в апреле 2021 года на базе Департамента культурного наследия при Минкульте и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана, находящихся за рубежом.