На базе Министерства физической культуры и спорта и Государственного комитета по развитию туризма образовано Министерство туризма и спорта. Указ об этом подписал президент, сообщило УзА.

Должность заместителя премьер-министра — председателя Госкомтуризма, которую сейчас занимает Азиз Абдухакимов, преобразована в заместителя премьер-министра — министра туризма и спорта.

О планах объединить Госкомтуризма и Минспорта в феврале заявлял президент Шавкат Мирзиёев. Тогда же на Азиза Абдухакимова было возложено руководство Министерством физкультуры и спорта (после освобождения с поста министра Дилмурода Набиева).

«Многие спортивные объекты не используются, КПД ниже 50%. Они должны работать круглосуточно», — сказал глава государства Азизу Абдухакимову.

Минспорта было создано в феврале 2018 года на базе Государственного комитета по физической культуре и спорту. Он был образован годом ранее вместе с Министерством культуры — в феврале 2017 года — вместо упразднённого Министерства по делам культуры и спорта. В указе президента тогда отмечалось, что объединение в одном министерстве сфер культуры и спорта оказалось неэффективным.