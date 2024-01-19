Узбекистан и Европейская комиссия выразили заинтересованность в скорейшем подписании соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве (СРПС) между страной и ЕС, парафированного 6 июля 2022 года, сообщило ИА «Дунё».

Об этом говорилось в ходе встречи специального представителя президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиза Камилова и директора по политической координации и управлению исполнительного аппарата президента Европейской комиссии Живки Петковой в Брюсселе.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по продвижению узбекско-европейских отношений и развитию взаимодействия в региональном формате.

«Живка Петкова высоко оценила усилия узбекской стороны в области борьбы с изменением климата и смягчению его негативных последствий. Выражена поддержка инициативы Узбекистана по проведению международного климатического форума в этом году в Самарканде», — говорится в сообщении.

Подчёркнута актуальность взаимодействия в области критически важного сырья, в том числе путём заключения соответствующего меморандума.

Стороны также обсудили график предстоящих совместных мероприятий двустороннего и межрегионального характера.