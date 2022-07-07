6 июля в Брюсселе состоялась церемония парафирования Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и Европейским союзом.

Новое соглашение призвано заменить действующее Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) от 1996 года и вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В заявлении ЕС говорится, что СРПС обеспечит «новую, современную и амбициозную основу для активизации партнёрства». «Соглашение включает новые направления сотрудничества и существенно модернизирует нормативную базу торгово-экономических отношений», — отмечается в сообщении.

Переговоры по проекту СРПС были начаты в феврале 2019 года и завершены в конце июня 2022 года. За этот период было проведено 10 раундов переговоров и более 150 встреч — как на уровне экспертов, главных переговорщиков, так и членов правительства.

Как отметили в МИВТ, действующее соглашение в основном содержит положения о политическом диалоге, сотрудничестве в сферах демократии, прав человека, продвижения культурных связей, финансово-технического сотрудничества, инвестиций, торговли товарами и услугами, а также защиты интеллектуальной собственности.

СРПС охватывает более широкий спектр вопросов. В их числе положения, связанные с торговлей и сопутствующими вопросами, включая таможенное администрирование, техническое регулирование, санитарные и фитосанитарные меры, конкуренцию, урегулирование споров и другие области.

Кроме того, расширен спектр взаимодействия в сферах инвестиционного сотрудничества, торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственности за счёт включения основополагающих правил Всемирной торговой организации.

СРПС включает в себя такие новые сферы, как вопросы внешней политики, безопасности, предотвращения конфликтов и управления кризисами, защиты персональных данных, предоставления убежища и управления границами, борьбы с нелегальной миграцией, организованной преступностью и коррупцией, противодействия терроризму.

«Соглашение больше не является рамочным, а создаёт полноценный механизм всестороннего взаимодействия между Узбекистаном и ЕС, в том числе в сфере торгово-экономического сотрудничества», — отметили в МИВТ.

Ожидается, что СРПС будет способствовать «дальнейшей интеграции Узбекистана в многостороннюю торговую систему, укреплению механизмов рыночной экономики, повышению доверия и интереса к стране иностранных инвесторов и деловых кругов, а также откроет отечественным производителям новые возможности для торгового сотрудничества с партнёрами из стран ЕС».

СРПС будет подписано и вступит в силу после завершения необходимых юридических процедур.

В этот же день состоялось 18-е ежегодное заседание Комитета сотрудничества Узбекистана и ЕС. Стороны рассмотрели развитие двусторонних отношений.

По данным МИВТ, за первые пять месяцев текущего года товарооборот между Узбекистаном и странами ЕС увеличился на 22%, при этом экспорт из Узбекистана вырос на 86%. Среди категорий товаров, показавших наибольший рост, — продукция химической промышленности (рост в 6 раз), текстиля (рост на 90%) и продукты питания (рост на 65%). Во многом это было достигнуто благодаря приобретением Узбекистаном в 2021 году статуса бенефициара Всеобщей системы преференций ЕС «GSP+», отмечается в сообщении.