Днём 14 января сотрудник издания Nuz.uz («Новости Узбекистана») Михаил Довлатов был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда направлялся на встречу с жителями одного из жилых кварталов в Учтепинском районе Ташкента. Об этом сообщается на сайте издания.

Для подготовки репортажей «приходится выезжать на место событий и записывать интервью, собирать мнение сторон, проводить расследование, будь то незаконная застройка или, например, нарушение прав человека, притеснение законных прав предпринимателей и многое другое», сообщил Михаил Довлатов.

С просьбой провести расследование в редакцию обратился житель 11-го квартала Учтепинского района. Люди жаловались на то, что вместо их гаражей (около 150) и 98 деревьев, растущих на территории автостоянки, хотят построить детский сад.

Журналист договорился встретиться с жителями в 13:00 14 января. На место также пригласили представителей хокимията района, экологов и других экспертов. Встреча обсуждалась в группе жителей в мессенджере. Всех желающих приглашали присоединиться.

Михаил Довлатов сообщил, что метров за 50 от входа на автостоянку он заметил группу мужчин, некоторые из них были в форме сотрудников правоохранительных органов. У входа также стоял автозак Isuzu.

Пройдя мимо них, он услышал какие-то слова в свой адрес, обернулся, его подозвал мужчина в гражданской одежде. Когда он подошёл, мужчина сказал ему, что здесь курить запрещено. Журналист отошёл к урне, чтобы выкинуть окурок.

«А дальше началось самое интересное — этот мужчина предложил пройти с ним: „Пойдём, поговорим“… На мой вопрос, что здесь происходит, я почувствовал толчки со стороны других, мол, давай, без лишних слов… Меня завели в здание, как потом выяснилось, это был ГОМ (городской отдел милиции, так называют отделы внутренних дел в кварталах — ред.) №2 Учтепинского района, а уже на проходной сказали, чтобы я сдал телефон и технику, я отказался, достал и надел удостоверение и стал объяснять, что я журналист и приехал сюда на репортаж», — описал произошедшее Довлатов.

Он сообщил, что группа мужчин насильно потащила его за руки и завела в кабинет. Он достал телефон, его сразу вырвали из его рук. Ему продемонстрировали абзац в законе о запрете курения в общественных местах. На него стали составлять документы о нарушении.

«Через какое-то время зашёл другой мужчина в гражданской одежде и начал задавать ещё более странные вопросы. Знаком ли я с человеком, который пригласил на репортаж, зачем я хотел организовать митинг. Да-да, этот человек заявил, что я решил организовать несанкционированный митинг», — написал Довлатов.

Мужчина аргументировал свои слова тем, что поскольку жителей пригласили на «собрание», то необходимо было подать заявление в хокимият, а поскольку этого сделано не было, встреча считается «несанкционированным митингом».

Михаил Довлатов отметил, что во время его нахождения в ГОМе «вообще никто не продемонстрировал своих документов», кроме человека, который начал с ним разговор на улице и показал документы уже в кабинете.

Журналисту не дали позвонить родным. Он смог сделать это только когда вышел — «через пять часов».

«В итоге моя милиция меня бережёт, а репортаж, конечно, не состоялся», — написал он.

Редакция Nuz.uz призвала ответственные органы разобраться в ситуации, поскольку были «грубо нарушены сразу несколько законов Узбекистана». В их числе законы «О средствах массовой информации» и «О защите профессиональной деятельности журналиста», гарантирующие журналисту свободное получение и распространение информации, а также защиту при осуществлении им профессиональной деятельности.

В редакции отметили, что были также нарушены порядок и правила задержания. Согласно Административному кодексу, административное задержание может длиться не более трёх часов, кроме исключительных случаев с особой необходимостью.

При административном задержании человек может попросить уведомить родственников, адвоката, администрацию по месту работы или учёбы о месте своего нахождения. Михаилу Довлатову такого права не предоставили.

Задерживающие сотрудники также не называли себя и не показывали документов, удостоверяющих их личность, что также является нарушением.

В Nuz.uz сообщили, что некоторые жители, которые должны были встретиться с Михаилом Довлатовым, «почти сутки» (на момент публикации сообщения изданием) находятся в ГОМ №2. В редакции попросили проверить правомерность действий сотрудников ОВД в отношении и этих лиц.

Официальные комментарии

В пресс-службе ГУВД Ташкента, куда за комментариями обратились журналисты, сообщили: «В отношении Михаила составлен протокол из-за курения в общественном месте, это не связано с его профессиональной деятельностью. Если он не согласен с решением, он имеет право обжаловать решение, а также имеет право пожаловаться на действия сотрудников. Всё это будет изучено в законном порядке».

В пресс-службе МВД Узбекистана инцидент пока не комментировали.

Утром во вторник на ситуацию отреагировало Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) при президенте.

Там напомнили, что законы Узбекистана гарантируют права журналистов на свободный сбор, использование и распространение информации, а также недопустимость цензуры, и напомнили об ответственности за нарушение прав журналистов.

В агентстве сообщили, что направили запрос в Генеральную прокуратуру для правовой оценки ситуации, получения официального разъяснения от правоохранительных органов и принятия мер для прекращения подобной практики в будущем.

АИМК заявило, что оказание давления на журналистов и создание препятствий для их деятельности «противоречит политике государства по обеспечению свободы слова и прессы». Агентство призвало государственные органы всех уровней с уважением относиться к законодательству, касающемуся сферы информации, и журналистам.