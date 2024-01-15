Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас прибывает в Узбекистан 16 января с рабочим визитом, сообщило представительство ЕС в стране.

В ходе визита Схинас встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым и министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым.

«Я начинаю тур во все пять стран Центральной Азии. Визит состоится в преддверии Форума инвесторов „Европа — Центральная Азия“, который пройдёт в Брюсселе 29−30 января, и является свидетельством растущего партнёрства между ЕС и регионом», — отметил вице-глава Еврокомиссии.

Последний раз Маргаритис Схинас посещал Узбекистан в ноябре 2021 года.

В конце ноябре с визитом в Ташкент также приезжал спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан.