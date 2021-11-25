Запрет ряда стран, в том числе Узбекистана, на авиатранзит мигрантов из стран Ближнего Востока и Афганистана в Беларусь остановит их поток в ЕС, но необходимо сохранять бдительность, так как могут появиться альтернативные пути. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» сказал вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, находящийся с визитом в Ташкенте.

Вице-президент ЕС 25 ноября провел в Ташкенте переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, министрами транспорта и иностранных дел.

«Решение [Узбекистана о временном закрытии транзита в Беларусь] было принято на прошлой неделе сразу по нашей просьбе. Узбекистан был не единственным государством, у нас были такие же обсуждения и результаты с другими странами по транзиту. Мы очень надеемся, что это остановит вновь прибывающих», — сказал Маргаритис Схинас, отвечая на вопрос, показала ли уже результат такая мера.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что в ЕС продолжат следить за ситуацией с транзитом беженцев и сохранят бдительность. «Потому что во многих случаях эти международные сети контрабанды используют альтернативные пути… они очень мощные, у них много денег», — добавил Маргаритис Схинас.

Напомним, в Беларуси у границы с Польшей в последние недели скопились несколько тысяч беженцев, которые желают перейти на территорию Евросоюза. Польские власти пресекают попытки нелегалов проникнуть в страну. Беларусь отвергает обвинения в миграционном кризисе.

Накануне верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что кризис с мигрантами на польско-белорусской границе создан искусственно, и предостерег от бесплатного и легкого пути в Европу через Беларусь.

Визит в Узбекистан

Маргаритис Схинас рассказал о программе своего визита в Узбекистан. Он уточнил, что прибыл, чтобы озвучить три послания.

«Первым месседжем было заверение, что Европейский союз — друг Узбекистана. И эта дружба настоящая и очень символичная, но при этом содержательная. Неслучайно с июля эту страну посетили два вице-президента Еврокомиссии. Это случается нечасто», — подчеркнул он.

Второе сообщение, по его словам, состояло в том, чтобы поблагодарить правительство Узбекистана за помощь в закрытии авиатранзита в Беларусь. «Здешнее правительство приняло правильное решение, за что я очень благодарен и ценю такое действие», — сказал он.

«Третье сообщение состояло в том, что мы должны выйти за рамки этого конкретного случая и наладить более широкое сотрудничество в других областях: торговля, экономика, борьба с терроризмом, организованная преступность, управление границами, и в этой степени мы сейчас дорабатываем крупное Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничесте, которое будет подписано в ближайшее время, и это в некотором смысле отразит ту важность, которую мы приписываем роли Узбекистана в этом регионе как маяка стабильности в этом месте мира», — заявил Маргаритис Схинас.