Спецпосланник Европейского союза по вопросам санкций Дэвид О’Салливан посетит Ташкент 29−30 ноября, сообщила пресс-служба Делегации Евросоюза в Узбекистане.

Целью визита является «продолжение конструктивного диалога с властями Узбекистана касательно санкций ЕС в ответ на военную агрессию России против Украины», говорится в сообщении.

28 ноября О’Салливан также посетит Казахстан, где у него запланирован ряд встреч с официальными лицами страны.

Предыдущий визит О’Салливана в Узбекистан состоялся в апреле этого года. Тогда дипломат рассказал, как Узбекистан и ЕС работают над тем, чтобы территория страны не использовалась для обхода наложенных на Россию санкций.