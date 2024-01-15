В ночь на 15 января, в 2:51, в управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента поступило сообщение о пожаре в заведении общественного питания, расположенном на улице Осиё в Юнусабадском районе.

На место прибыли пять пожарно-спасательных расчётов, пожар был локализован в 3:04 и потушен в 3:09, сообщила пресс-служба МЧС.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал, отметили в МЧС.

Огнём были повреждены крыша и потолок кухни на площади около 150 кв. м. Причина возгорания и размер материального ущерба в настоящее время устанавливаются.

МЧС обратились к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности.

Отметим, 13 января в Мирабадском районе Ташкента также горело кафе, пострадали три человека.