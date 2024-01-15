В Узбекистане создаётся технопарк Eltech Industrial. Цель — организация «высокотехнологичной электротехники нового типа» и её комплектующих. Это предусмотрено постановлением президента от 10 января.

Технопарк образуется на базе технопарка Ohangaron Tech Industrial в Ахангаранском районе Ташкентской области. Он представлял собой научно-технологический кластер по производству медной продукции и готовых изделий с высокой добавленной стоимостью в смежных отраслях.

Территория технопарка расширяется дополнительно на 214 га на основе права постоянного пользования — до 352 га. Объект расположен в 23,3 км от поставщика медной продукции — Алмалыкского горно-металлургического комбината.

Дирекция по управлению технопарком Eltech Industrial также получит несельскохозяйственные земельные участки площадью 4 га от территории комплекса «Аль-Хоразмий» в Ургенче, а также 10 га от территории «Эко шахар» в Фергане.

Для управления технопарком планируется привлечь международную консалтинговую компанию, имеющей передовой опыт в сфере.

Работы по обеспечению технопарка внешними инженерно-коммуникационным сетями (прокладка, перенос и создание необходимой инфраструктуры) будут выполняться в рамках программы развития социальной и производственной инфраструктуры на 2024 год.

Кроме того, 2 га орошаемой сельхозземли с бонитетом почвы 64,1 балла в Сариасийском районе Сурхандарьинской области будут переведены в категорию земель промышленности и иного назначения для производства кухонных вытяжек.

Отметим, что льготы по отдельным налогам и таможенным платежам, предусмотренные законодательством для участников и дирекций специальных экономических зон, распространяются также на участников технопарка. В их числе — освобождение от уплаты налога на имущество, земельного налога и налога за пользование водными ресурсами в зависимости от объёма внесённых инвестиций, а также таможенных платежей (кроме НДС и сборов за таможенное оформление) за строительные материалы, не производимые в республике и завозимые в установленном порядке для реализации инвестиционного проекта, таможенных платежей при ввозе технологического оборудования и другое.

На сегодняшний день резидентами технопарка в Ахангаранском районе указаны две компании — ENCO Group и United Cable-Co.

Как мы сообщали ранее, постановлением президента производители электротехники в Узбекистане получат льготные кредиты по ставке 7% годовых и налоговые льготы до 2027 года, преференции в госзакупках, покрытие части расходов на маркетинговые исследования и другое.

Кроме того, с 1 февраля при ввозе холодильников, радиаторов, пылесосов, стиральных машин, телевизоров и другой техники в Узбекистан будет требоваться наличие полномочных представителей или официальных дилеров производителя. При этом они должны также предоставлять сервисные услуги.