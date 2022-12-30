Бехзод Анварович Мусаев освобождён от должности министра здравоохранения Узбекистана. Указ об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Он занимал этот пост с ноября 2021 года после ухода Абдухакима Хаджибаева.

Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Амрилло Шодиевич Иноятов, который с ноября 2020 года работает первым замглавы Минздрава.

Амрилло Иноятов.

Амрилло Шодиевич Иноятов назначен первым заместителем министра здравоохранения Узбекистана, сообщила пресс-служба Минздрава.

Доктор медицинских наук Амрилло Иноятов родился в Бухарской области в 1979 году. Окончил Бухарский государственный медицинский институт. В 2001—2012 годы занимал различные должности в этом вузе, в том числе был заведующим кафедры хирургической стоматологии института.

С 2012 по 2014 год был деканом стоматологического факультета института. В 2017—2020 году также занимал пост ректора Бухарского государственного медицинского института, а затем работал заместителем советника президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.