В Бухарской области с 15 января поднимутся цены на холодное водоснабжение и услуги канализации, сообщила пресс-служба предприятия «Узсувтаъминот».

Новые тарифы на питьевую воду в регионе:

для населения — 3100 сумов за кубометр;

для теплоснабжающих, религиозных и других организаций — 3472 сума за кубометр;

для бюджетных организаций — 7840 сумов за кубометр;

для оптовых потребителей — 7840 сумов за кубометр.

Тарифы на техническую воду:

для населения — 1500 сумов за кубометр;

для прочих потребителей — 1680 сумов за кубометр.

Тарифы на услуги канализации:

для населения — 2800 сумов;

для теплоснабжающих, религиозных и других организаций — 3136 сумов за кубометр;

для бюджетных организаций — 5376 сумов;

для прочих потребителей — 5376 сумов.

Согласно данным «Узсувтаъминот», за последние шесть лет охват централизованным водоснабжением в Бухарской области вырос с 51 до 73,1%, а канализацией — с 9,2 до 16%.

В ближайшее время планируется увеличить охват питьевым водоснабжением до 95%, канализацией — до 40%. Кроме того, будут построены 95 насосных станций и 8 очистных сооружений, а также приобретены 89 единиц спецтехники.

В конце ноября 2023 года кенгаш Ташкента одобрил повышение тарифов на услуги питьевого водоснабжения и канализации в столице.

С 1 августа тарифы на питьевое водоснабжение повышаются в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской области, с 20 августа — в Ташкентской области. С середины ноября тарифы повысились в Ферганской и Самаркандской областях, с 3 ноября — в Хорезмской области.