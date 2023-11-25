В Ташкенте повышаются цены на услуги питьевого водоснабжения и канализации. Решение об этом 24 ноября одобрил кенгаш народных депутатов столицы.

В частности, для физических лиц, бюджетных организаций и оптовых потребителей цена за кубометр воды устанавливается в размере 1400 сумов (сейчас — 400 сумов без учёта коэффициента и надбавки), за услуги канализации — 1000 сумов (350 сумов без учёта коэффициента и надбавки). Для юридических лиц тарифы повышается в три раза — с 1000 до 3000 сумов за кубометр питьевой воды и 820 до 2200 сумов за услуги канализации.





Тарифы вступят в силу спустя 15 дней после публикации решения, то есть 9 декабря.

В последний раз тарифы повышались в январе 2021 года. Напомним, что тарифы на услуги питьевого водоснабжения и канализации включаются специальную надбавку и применяется повышающий коэффициент 1,5.

Ранее предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти» обосновало необходимость повышения тарифов резким увеличением расходов на поддержание работоспособности системы водоснабжения и канализации.

«Предлагаемые цены на питьевую воду и услуги канализацию все ещё ниже цен на них в Ташкентской области и других регионах республики», — указывали в компании.