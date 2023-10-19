В Хорезмской области с 3 ноября поднимутся цены на холодное водоснабжение и услуги канализации, сообщила пресс-служба предприятия «Узсувтаъминот».

Новые тарифы на холодную воду в регионе:

для населения — 2800 сумов за кубометр;

для бюджетных организаций — 5700 сумов за кубометр;

для оптовых потребителей — 5700 сумов за кубометр.

Тарифы на услуги канализации:

для населения — 1550 сумов за кубометр;

для бюджетных организаций — 2400 сумов за кубометр;

для оптовых потребителей — 2400 сумов за кубометр.

Ранее «Газета.uz» сообщала о повышении цен на питьевую воду и услуги канализации в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях.

В заявлении компании отмечается, что за последние пять лет охват населения централизованным питьевым водоснабжением в Хорезмской области повысился с 52,1% до 85,5%. До конца года планируется довести этот показатель до 90%.

В области запланирована реконструкция Питнакского водоочистного сооружения мощностью 200 тысяч кубометров, обеспечивающего водой население области, с целью доведения его мощности до 400 тысяч кубометров.

Кроме того, запланировано строительство нового водоочистного сооружения мощностью 50 кубометров в Гурленском районе для непрерывного обеспечения питьевой водой жителей, отдалённых от водных источников Гурленского, Янгибазарского и Шаватского районов.

Запланированы также строительство и реконструкция канализационных систем Ургенча, Хивы и Питнака и строительство канализационных систем в Гурленском районе.

На все эти цели был привлечён кредит Европейского банка реконструкции и развития в размере 150 млн долларов.

Вместе с тем, отмечается в сообщении, требуются средства на выплату заработных плат работникам предприятия, оплату электроэнергии, выплату налогов, погашение кредитов, также необходимы денежные средства на текущий и капитальный ремонт и модернизацию системы.

С учётом всего вышеизложенного Хорезмский областной кенгаш народных депутатов 18 октября принял решение утвердить новые тарифы на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения.