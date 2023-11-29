Кенгаш народных депутатов Ташкента решением от 29 ноября одобрил повышение в 1,5 раза тарифов предприятия «Махсустранс» на вывоз твёрдых бытовых отходов для населения и организаций столицы. В кенгаше «Газете.uz» сообщили, что тарифы вступят в силу спустя 15 дней (14 декабря).

Тариф на вывоз бытовых отходов за каждого проживающего человека в месяц увеличится с 4500 до 7500 сумов.

Для бюджетных и хозрасчётных организаций вывоз 1 кубометра твёрдых бытовых отходов подорожает до 89 966,57 сума без НДС (сейчас — 53986,56 сума), 1 тонны отходов — 188 808,96 сума (20174,12 сума).

Вывоз ТБО с мусороперегрузочных станций (Яшнабадского, Яккасарайского и Юнусабадского МПС) до полигона «Ахангаран» автомашинами НД-310 (центровозом) для предприятий и организаций станет дороже в пять раз — 116461,34 сума (22275 сума).





В последний раз тарифы на вывоз мусора повышались в январе 2019 года.

Как мы сообщали ранее, в Ташкентской, Ферганской, Андижанской, Самаркандской областях и Самарканде были установлены единые тарифы на оплату услуг по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов.