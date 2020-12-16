Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 декабря подписал постановление «О мерах по совершенствованию деятельности в сфере обращения с бытовыми и строительными отходами в городе Ташкенте» (ПП-4925), сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.
Согласно документу, поручено до 1 апреля 2021 года внести в Кабинет министров обоснованные предложения по внедрению механизмов включения в состав тарифов за использованную потребителями электрическую энергию затрат на сбор и вывоз твердых бытовых отходов.
Заместитель начальника управления Госкомэкологии Жамшид Исчанов заявил, что это решение направлено «на снижение дебиторской задолженности».
Согласно целевым показателям, приведенным в документе, к 31 декабря 2020 года дебиторская задолженность за оказанные услуги по сбору и вывозу бытовых отходов в Ташкенте достигнет 38,7 млрд сумов. К 1 июлю 2021 года долг планируется снизить до 33,2 млрд сумов, к 31 декабря 2021 года — до 20 млрд сумов, к 31 декабря 2022 года — до 10 млрд сумов.
В настоящее время тариф на вывоз бытовых отходов составляет 4500 сумов на одного человека в месяц.о
Sarvar Khodjaev
Вроде 1 апреля не скоро, а шутить уже начали.
Владимир Владимирович
Это противозаконно! Еще интернет к мусору привяжите! Или проезда в транстпорте. Хитромудренные решили таким образом повысить тарифы на свет..
Артур Юсупов
что?! это как? как связаны вывоз мусора и электроэнергия? это как килограммы с метрами соединить. Что, чем большее электроэнергией пользуешься, тем больше у тебя образуется мусора. Ахинея какая то.
Sherzod Ruziev
Однако в нынешных условиях это неплохое решение.
Юрий stress
Что толку все Это делать мусор на всех массивах как Валялся везде так и продолжает = Кто то платит нормально А кому то все это как то и не надо А мусор все равно Бросают Только не в бак а куда попало