Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 декабря подписал постановление «О мерах по совершенствованию деятельности в сфере обращения с бытовыми и строительными отходами в городе Ташкенте» (ПП-4925), сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Согласно документу, поручено до 1 апреля 2021 года внести в Кабинет министров обоснованные предложения по внедрению механизмов включения в состав тарифов за использованную потребителями электрическую энергию затрат на сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

Заместитель начальника управления Госкомэкологии Жамшид Исчанов заявил, что это решение направлено «на снижение дебиторской задолженности».

Согласно целевым показателям, приведенным в документе, к 31 декабря 2020 года дебиторская задолженность за оказанные услуги по сбору и вывозу бытовых отходов в Ташкенте достигнет 38,7 млрд сумов. К 1 июлю 2021 года долг планируется снизить до 33,2 млрд сумов, к 31 декабря 2021 года — до 20 млрд сумов, к 31 декабря 2022 года — до 10 млрд сумов.

В настоящее время тариф на вывоз бытовых отходов составляет 4500 сумов на одного человека в месяц.о